Участок возле тюменского аэропорта продают за 80 миллионов рублей

Рядом с участком находится аэропорт Плеханово
В Тюмени участок возле аэропорта Плеханова продают за 81 миллион рублей. Такая информация указана на сайте дом.рф. Площадь земли составляет 0,81 гектар.
«Участок расположен в микрорайоне Плеханова, вдоль автомагистрали (окружная дорога). С восточной стороны участка находится территория аэропорта Плеханово. Ближайшая транспортная остановка „Деревня Плеханова“ — в 250 метров», — указано на сайте.
Торги проведут 1 ноября. Заявки принимаются до 28 октября. Как указано в писании участка, здесь разрешено размещать многоэтажную жилую застройку.
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