18 сентября 2024

Участок возле тюменского аэропорта продают за 80 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рядом с участком находится аэропорт Плеханово
Рядом с участком находится аэропорт Плеханово Фото:

В Тюмени участок возле аэропорта Плеханова продают за 81 миллион рублей. Такая информация указана на сайте дом.рф. Площадь земли составляет 0,81 гектар.

«Участок расположен в микрорайоне Плеханова, вдоль автомагистрали (окружная дорога). С восточной стороны участка находится территория аэропорта Плеханово. Ближайшая транспортная остановка „Деревня Плеханова“ — в 250 метров», — указано на сайте.

Торги проведут 1 ноября. Заявки принимаются до 28 октября. Как указано в писании участка, здесь разрешено размещать многоэтажную жилую застройку. 

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В Тюмени участок возле аэропорта Плеханова продают за 81 миллион рублей. Такая информация указана на сайте дом.рф. Площадь земли составляет 0,81 гектар. «Участок расположен в микрорайоне Плеханова, вдоль автомагистрали (окружная дорога). С восточной стороны участка находится территория аэропорта Плеханово. Ближайшая транспортная остановка „Деревня Плеханова“ — в 250 метров», — указано на сайте. Торги проведут 1 ноября. Заявки принимаются до 28 октября. Как указано в писании участка, здесь разрешено размещать многоэтажную жилую застройку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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