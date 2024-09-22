Грузовик спортивной команды автомобильного завода «Урал» из Миасса (Челябинская область) загорелся и серьезно пострадал на бахе «Холмы России». Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба команды.
«Возгорания подобного рода — не редкость в автомобильном спорте, вот и мы столкнулись с такой ситуацией. Удача была не на нашей стороне — пламя распространилось на колесо, а далее и на весь автомобиль», — сообщает пресс-служба команды в telegram-канале.
Экипаж Игоря Чагина попытался остановить пламя, но безуспешно. Сами гонщики не пострадали, но автомобиль вышел из гонки.
Экипаж сильно поднял темп, что привело к большему нагреву тормозов, пояснили в пресс-службе. Обдув во время движения защищает от возгорания, но при остановке машины высок риск воспламенения. Это и произошло у экипажа Чагина, когда они остановились, чтобы поменять пробитое колесо.
Баха «Холмы России» — это гонка по ралли-рейдам. Соревнования проходят в Ульяновской области. В списке участников пятого этапа чемпионата России 38 экипажей.
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