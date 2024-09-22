22 сентября 2024
21 сентября 2024

Грузовик челябинской команды UralMotorSport загорелся на ралли «Холмы России». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Миасс. Войнов. Третьяков. Челябинск., уралаз, автомобильный завод урал, автозавод урал
URAL MOTORSPORT является спортивной командой автомобильного завода «Урал» Фото:

Грузовик спортивной команды автомобильного завода «Урал» из Миасса (Челябинская область) загорелся и серьезно пострадал на бахе «Холмы России». Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба команды.

«Возгорания подобного рода — не редкость в автомобильном спорте, вот и мы столкнулись с такой ситуацией. Удача была не на нашей стороне — пламя распространилось на колесо, а далее и на весь автомобиль», — сообщает пресс-служба команды в telegram-канале.

Экипаж Игоря Чагина попытался остановить пламя, но безуспешно. Сами гонщики не пострадали, но автомобиль вышел из гонки.

Экипаж сильно поднял темп, что привело к большему нагреву тормозов, пояснили в пресс-службе. Обдув во время движения защищает от возгорания, но при остановке машины высок риск воспламенения. Это и произошло у экипажа Чагина, когда они остановились, чтобы поменять пробитое колесо.

Баха «Холмы России» — это гонка по ралли-рейдам. Соревнования проходят в Ульяновской области. В списке участников пятого этапа чемпионата России 38 экипажей.

Грузовик загорелся во время остановки
Грузовик загорелся во время остановки

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Грузовик спортивной команды автомобильного завода «Урал» из Миасса (Челябинская область) загорелся и серьезно пострадал на бахе «Холмы России». Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба команды. «Возгорания подобного рода — не редкость в автомобильном спорте, вот и мы столкнулись с такой ситуацией. Удача была не на нашей стороне — пламя распространилось на колесо, а далее и на весь автомобиль», — сообщает пресс-служба команды в telegram-канале. Экипаж Игоря Чагина попытался остановить пламя, но безуспешно. Сами гонщики не пострадали, но автомобиль вышел из гонки. Экипаж сильно поднял темп, что привело к большему нагреву тормозов, пояснили в пресс-службе. Обдув во время движения защищает от возгорания, но при остановке машины высок риск воспламенения. Это и произошло у экипажа Чагина, когда они остановились, чтобы поменять пробитое колесо. Баха «Холмы России» — это гонка по ралли-рейдам. Соревнования проходят в Ульяновской области. В списке участников пятого этапа чемпионата России 38 экипажей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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