В структуре челябинского правительства сменился руководитель. Фото

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Назначенный Вячеслав Зырянов продолжит поддерживать бизнес в деле внедрения в производство роботов
Назначенный Вячеслав Зырянов продолжит поддерживать бизнес в деле внедрения в производство роботов Фото:

В Центре промышленной роботизации («ЦПР»), учредителем которого является минпром Челябинской области, сменился руководитель. Как сообщили в пресс-службе организации, новым гендиректором стал Вячеслав Зырянов.

«Генеральным директором АНО „ЦПР“ назначен Вячеслав Зырянов. Соответствующее решение было принято министром промышленности региона», — отметили в учреждении.

Там добавили, что под руководством Зырянова центр продолжит поддерживать российские предприятия при внедрении ими роботизированных комплексов. В пресс-службе центра URA.RU сообщили, что решение о кадровых переменах принимал учредитель. Зырянов сменил на посту Павла Сучкова. Согласно данным СБИС, предшественник возглавлял организацию с 4 декабря 2024 года.

Впервые о планах создать «ЦПР» губернатор Алексей Текслер заявил 1 марта 2024 года. Выступая перед промышленниками области, глава региона обозначил, что рост производительности является требованием времени. Роботизация позволит добиться цели, создав экономику высоких зарплат. В августе Текслер подписал распоряжение о создании новой структуры.

При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу минпрома области и к Сучкову. При поступлении комментариев ответы будут опубликованы.

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В Центре промышленной роботизации («ЦПР»), учредителем которого является минпром Челябинской области, сменился руководитель. Как сообщили в пресс-службе организации, новым гендиректором стал Вячеслав Зырянов. «Генеральным директором АНО „ЦПР“ назначен Вячеслав Зырянов. Соответствующее решение было принято министром промышленности региона», — отметили в учреждении. Там добавили, что под руководством Зырянова центр продолжит поддерживать российские предприятия при внедрении ими роботизированных комплексов. В пресс-службе центра URA.RU сообщили, что решение о кадровых переменах принимал учредитель. Зырянов сменил на посту Павла Сучкова. Согласно данным СБИС, предшественник возглавлял организацию с 4 декабря 2024 года. Впервые о планах создать «ЦПР» губернатор Алексей Текслер заявил 1 марта 2024 года. Выступая перед промышленниками области, глава региона обозначил, что рост производительности является требованием времени. Роботизация позволит добиться цели, создав экономику высоких зарплат. В августе Текслер подписал распоряжение о создании новой структуры. При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу минпрома области и к Сучкову. При поступлении комментариев ответы будут опубликованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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