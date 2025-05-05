В Центре промышленной роботизации («ЦПР»), учредителем которого является минпром Челябинской области, сменился руководитель. Как сообщили в пресс-службе организации, новым гендиректором стал Вячеслав Зырянов.
«Генеральным директором АНО „ЦПР“ назначен Вячеслав Зырянов. Соответствующее решение было принято министром промышленности региона», — отметили в учреждении.
Там добавили, что под руководством Зырянова центр продолжит поддерживать российские предприятия при внедрении ими роботизированных комплексов. В пресс-службе центра URA.RU сообщили, что решение о кадровых переменах принимал учредитель. Зырянов сменил на посту Павла Сучкова. Согласно данным СБИС, предшественник возглавлял организацию с 4 декабря 2024 года.
Впервые о планах создать «ЦПР» губернатор Алексей Текслер заявил 1 марта 2024 года. Выступая перед промышленниками области, глава региона обозначил, что рост производительности является требованием времени. Роботизация позволит добиться цели, создав экономику высоких зарплат. В августе Текслер подписал распоряжение о создании новой структуры.
При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу минпрома области и к Сучкову. При поступлении комментариев ответы будут опубликованы.
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