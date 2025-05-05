В Челябинске женщина и школьница попали под колеса автобуса

В Челябинске ранним утром 5 мая под колеса автобуса попала женщина и школьница, которые переходили дорогу на светофоре. Подробности аварии сообщили в пресс-службе городской ГАИ.
«По предварительным данным, водитель автобуса „Лиаз“, под управлением женщины, 1976 года рождения, совершила наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В медучреждение доставлены пешеходы: женщина, 1973 года рождения, и девушка, 2008 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы городской ГАИ, авария произошла около 7:30 утра возле дома №118 по улице Героев Танкограда. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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