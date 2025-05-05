В Челябинске женщина и школьница попали под колеса автобуса

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За рулем автобуса тоже была женщина
За рулем автобуса тоже была женщина Фото:

В Челябинске ранним утром 5 мая под колеса автобуса попала женщина и школьница, которые переходили дорогу на светофоре. Подробности аварии сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

«По предварительным данным, водитель автобуса „Лиаз“, под управлением женщины, 1976 года рождения, совершила наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В медучреждение доставлены пешеходы: женщина, 1973 года рождения, и девушка, 2008 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы городской ГАИ, авария произошла около 7:30 утра возле дома №118 по улице Героев Танкограда. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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В Челябинске ранним утром 5 мая под колеса автобуса попала женщина и школьница, которые переходили дорогу на светофоре. Подробности аварии сообщили в пресс-службе городской ГАИ. «По предварительным данным, водитель автобуса „Лиаз“, под управлением женщины, 1976 года рождения, совершила наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В медучреждение доставлены пешеходы: женщина, 1973 года рождения, и девушка, 2008 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы городской ГАИ, авария произошла около 7:30 утра возле дома №118 по улице Героев Танкограда. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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