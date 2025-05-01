Челябинская полиция выступила с экстренным обращением к хоккейным болельщикам

Полиция Челябинской области поддержала хоккейный клуб «Трактор» и обратилась к болельщикам на Кировке. Обращение распространила пресс-служба регионального главка МВД.
«Полиция Челябинской области предупреждает хоккейных болельщиков о недопустимости нарушений общественного правопорядка при посещении фан-зоны на Кировке. Во время участия в культурно-развлекательных, спортивных и иных мероприятиях просим соблюдать и поддерживать общественный порядок; не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих» — говорится в обращении.
Также полиция попросила фанатов бережно относиться к сооружениям и оборудованию, вести себя уважительно по отношению к другим гражданам и обслуживающему персоналу. Пресс-служба главка напомнила об обязанности выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.
В главке добавили, что граждане не вправе иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы. Кроме того, запрещено иметь при себе и распивать алкогольную продукцию, а также находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения.
К завершающей части обращения полиция пожелала фанатам приятного отдыха. Главк поддержал и команду. «Танкоград — вперед, победу черно-белым!» — присоединились к фанатам полицейские.
Пешеходную зону на улице Кирова превратили в фан-зону после выхода «Трактора» в полуфинал Кубка Гагарина. «Трактор» первым вышел в полуфинал, одержав победу над минским «Динамо». Соперником «черно-белых» стал московский ХК «Динамо». После первых двух игр с московской командой счет 2:0 в пользу челябинцев.
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