Челябинского контрактника осудили за самоволку и приобретение наркотиков

Военнослужащего по контракту из Челябинской области осудили за неоднократное самовольное оставление места службы и покупку наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, ему назначено девять лет колонии строгого режима.
«Поскольку ранее данный военнослужащий был осужден и имел неотбытую часть наказания, ему назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил в связи с подачей апелляционной жалобы стороной защиты», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Военного судили по трем эпизодам самовольного оставления места службы и одному эпизоду приобретения и хранения наркотиков. В суде было установлено, что в августе 2024 года он сбежал из госпиталя, где проходил лечение. Спустя пару месяцев он дважды повторил трюк, будучи в воинской части. После одного из задержаний у него нашли наркотики. Выяснилось, что их он приобрел для личного потребления.
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