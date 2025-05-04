На здании гостиницы «Челябинск», расположенной у железнодорожного вокзала, восстановлена историческая надпись с названием города. Мэр Челябинска Алексей Лошкин выразил благодарность за возвращение важного элемента городской идентичности, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии.
«Вокзал без обозначения был. Я вспоминаю, приезжаешь на вокзал, смотришь — Челябинск. Сейчас восстановили надпись. Спасибо за работу», — отметил Лошкин.
Мэр поблагодарил вице-мэра Сергея Авдеева за проделанную работу. Лошкин также подчеркнул, что историческое название на гостинице является важным элементом, который встречает гостей города.
Во время аппаратного совещания в мэрии также стало известно, что в Челябинске первый этап опрессовки начнется с 20 мая. «Начали готовиться к следующему отопительному сезону. Приступили к ремонтным программам и также в конце мая стартуют гидравлические испытания», — заявил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Отключение горячей воды ждет 1138 жилых домов и 176 учреждений социальной сферы во всех районах города.
Кроме того, к 15 мая девять муниципальных пляжей подготовят к открытию. Однако купальный сезон начнется только 1 июня. На территориях будут работать спасатели. Астахов также добавил, что все зеленые пространства города будут продолжать обрабатывать от клещей. В связи с потеплением и майскими праздниками Алексей Лошкин поручил усилить противопожарную профилактику.
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