04 мая 2025

Лошкин распорядился навести порядок в переходе на Теплотехе в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Теплотех является крупным логистическим узлом Челябинска
Теплотех является крупным логистическим узлом Челябинска Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин распорядился навести порядок в подземном переходе в районе Теплотехнического института. Необходимо убрать мусор, привести в нормальное состояние коврики и ступеньки, отметил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Поступают жалобы от жителей на неубранную территорию. Теплотех — это крупный логистический узел Челябинска и понятно, что мусора там много», — сообщил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

В порядок глава города просит привести остановки общественного транспорта. Также сам переход, в том числе ступеньки и коврики. Переход находится на балансе МБУ ЭВИС. Но работу необходимо провести совместно с администрацией Калининского района и владельцами торговых точек в переходе, подчеркнул Лошкин. 

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Глава Челябинска Алексей Лошкин распорядился навести порядок в подземном переходе в районе Теплотехнического института. Необходимо убрать мусор, привести в нормальное состояние коврики и ступеньки, отметил Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Поступают жалобы от жителей на неубранную территорию. Теплотех — это крупный логистический узел Челябинска и понятно, что мусора там много», — сообщил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. В порядок глава города просит привести остановки общественного транспорта. Также сам переход, в том числе ступеньки и коврики. Переход находится на балансе МБУ ЭВИС. Но работу необходимо провести совместно с администрацией Калининского района и владельцами торговых точек в переходе, подчеркнул Лошкин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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