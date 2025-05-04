Лошкин распорядился навести порядок в переходе на Теплотехе в Челябинске

Глава Челябинска Алексей Лошкин распорядился навести порядок в подземном переходе в районе Теплотехнического института. Необходимо убрать мусор, привести в нормальное состояние коврики и ступеньки, отметил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Поступают жалобы от жителей на неубранную территорию. Теплотех — это крупный логистический узел Челябинска и понятно, что мусора там много», — сообщил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
В порядок глава города просит привести остановки общественного транспорта. Также сам переход, в том числе ступеньки и коврики. Переход находится на балансе МБУ ЭВИС. Но работу необходимо провести совместно с администрацией Калининского района и владельцами торговых точек в переходе, подчеркнул Лошкин.
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