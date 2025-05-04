Челябинцы пытались незаконно провезти партию электробритв из Таджикистана

В аэропорту Челябинска остановили двух мужчин с партией электробритв без таможенной декларации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, пассажиры рейса из Душанбе везли парикмахерские инструменты для барбершопа.
«Два пассажира рейса „Душанбе — Челябинск“ привезли с собой в ручной клади более десятка электробритв и прошли с ними в „зеленый коридор“. Инструменты ввезены родственнику для барбершопа, а об оформлении таможенной декларации мужчины не знали», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
В отношении мужчин возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Им грозит штраф и возможная конфискация 14 электробритв.
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