04 мая 2025

Челябинцы пытались незаконно провезти партию электробритв из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Партию электробритв обнаружили на досмотре в аэропорту Челябинска
Партию электробритв обнаружили на досмотре в аэропорту Челябинска Фото:

В аэропорту Челябинска остановили двух мужчин с партией электробритв без таможенной декларации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, пассажиры рейса из Душанбе везли парикмахерские инструменты для барбершопа.

«Два пассажира рейса „Душанбе — Челябинск“ привезли с собой в ручной клади более десятка электробритв и прошли с ними в „зеленый коридор“. Инструменты ввезены родственнику для барбершопа, а об оформлении таможенной декларации мужчины не знали», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В отношении мужчин возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Им грозит штраф и возможная конфискация 14 электробритв.

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В аэропорту Челябинска остановили двух мужчин с партией электробритв без таможенной декларации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, пассажиры рейса из Душанбе везли парикмахерские инструменты для барбершопа. «Два пассажира рейса „Душанбе — Челябинск“ привезли с собой в ручной клади более десятка электробритв и прошли с ними в „зеленый коридор“. Инструменты ввезены родственнику для барбершопа, а об оформлении таможенной декларации мужчины не знали», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В отношении мужчин возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Им грозит штраф и возможная конфискация 14 электробритв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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