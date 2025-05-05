ГИБДД Челябинской области сообщила график работы на 8-10 мая

Челябинская ГАИ не будет работать 8 и 9 мая
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Попасть на прием в ГАИ 8 и 9 мая не удастся
Попасть на прием в ГАИ 8 и 9 мая не удастся Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области не будет работать 8 и 9 мая. 10 мая прием подразделений открыт в обычное время, сообщили в пресс-службе ведомства.

«График работы регистрационно-экзаменационных подразделений в предстоящие майские праздничные дни: 8 и 9 мая 2025 года — выходные дни. 10 мая — прием в обычном режиме», — уточнили в пресс-службе ГИБДД по региону.

В ГАИ отметили, что для экономии времени можно записаться на удобную дату и время через госуслуги. Это позволит избежать очередей.

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Госавтоинспекция Челябинской области не будет работать 8 и 9 мая. 10 мая прием подразделений открыт в обычное время, сообщили в пресс-службе ведомства. «График работы регистрационно-экзаменационных подразделений в предстоящие майские праздничные дни: 8 и 9 мая 2025 года — выходные дни. 10 мая — прием в обычном режиме», — уточнили в пресс-службе ГИБДД по региону. В ГАИ отметили, что для экономии времени можно записаться на удобную дату и время через госуслуги. Это позволит избежать очередей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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