ГИБДД Челябинской области сообщила график работы на 8-10 мая

Попасть на прием в ГАИ 8 и 9 мая не удастся
Госавтоинспекция Челябинской области не будет работать 8 и 9 мая. 10 мая прием подразделений открыт в обычное время, сообщили в пресс-службе ведомства.
«График работы регистрационно-экзаменационных подразделений в предстоящие майские праздничные дни: 8 и 9 мая 2025 года — выходные дни. 10 мая — прием в обычном режиме», — уточнили в пресс-службе ГИБДД по региону.
В ГАИ отметили, что для экономии времени можно записаться на удобную дату и время через госуслуги. Это позволит избежать очередей.
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