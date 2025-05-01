Челябинцам предлагают тур на концерт Дженнифер Лопес

Челябинцам предлагают съездить в Казахстан на концерт Дженнифер Лопес. Такое предложение появилось в сообществе одного из местных турагентств.
«Дженнифер Лопес в Казахстане — и вы можете быть там! Билеты еще есть — и у нас есть готовые туры прямо на ее концерт! Мы можем предложить туры с включенным билетом на шоу мировой звезды, а вам остается собрать чемодан и танцевать до упаду», — предлагает агентство.
Мировая поп-дива Лопес выступит в столице Казахстана 1 августа на «Астана Арене». Поклонникам звезды предлагают тур на две либо на три ночи с вылетом 30 либо 31 июля и возвращением в Челябинск 2 августа. Стоимость тура стартует от 42500 рублей. Цена билета на концерт в нее уже включена.
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