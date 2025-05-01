01 мая 2025

Челябинцам предлагают тур на концерт Дженнифер Лопес

© Служба новостей «URA.RU»
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Джей Ло выступит в Казахстане
Джей Ло выступит в Казахстане Фото:

Челябинцам предлагают съездить в Казахстан на концерт Дженнифер Лопес. Такое предложение появилось в сообществе одного из местных турагентств.

«Дженнифер Лопес в Казахстане — и вы можете быть там! Билеты еще есть — и у нас есть готовые туры прямо на ее концерт! Мы можем предложить туры с включенным билетом на шоу мировой звезды, а вам остается собрать чемодан и танцевать до упаду», — предлагает агентство.

Мировая поп-дива Лопес выступит в столице Казахстана 1 августа на «Астана Арене». Поклонникам звезды предлагают тур на две либо на три ночи с вылетом 30 либо 31 июля и возвращением в Челябинск 2 августа. Стоимость тура стартует от 42500 рублей. Цена билета на концерт в нее уже включена.

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Челябинцам предлагают съездить в Казахстан на концерт Дженнифер Лопес. Такое предложение появилось в сообществе одного из местных турагентств. «Дженнифер Лопес в Казахстане — и вы можете быть там! Билеты еще есть — и у нас есть готовые туры прямо на ее концерт! Мы можем предложить туры с включенным билетом на шоу мировой звезды, а вам остается собрать чемодан и танцевать до упаду», — предлагает агентство. Мировая поп-дива Лопес выступит в столице Казахстана 1 августа на «Астана Арене». Поклонникам звезды предлагают тур на две либо на три ночи с вылетом 30 либо 31 июля и возвращением в Челябинск 2 августа. Стоимость тура стартует от 42500 рублей. Цена билета на концерт в нее уже включена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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