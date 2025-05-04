04 мая 2025
03 мая 2025
02 мая 2025

Раритетный Москвич 1949 года на ходу продают в Магнитогорске за 440 тысяч рублей

Легендарный «Москвич» выставили на продажу в Магнитогорске
© Служба новостей «URA.RU»
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Раритетный «Москвич» продают со родным двигателем
Раритетный «Москвич» продают со родным двигателем Фото:

Первый советский автомобиль для массового потребителя «Москвич-400» продают в Магнитогорске. Продавец назначил за него цену в 440 тысяч рублей, говорится на одном из сайтов объявлений.

«Продается замечательный ретро-автомобиль, на ходу. Нет диска сцепления, сгорел. Двигатель не свой», — говорится в объявлении на сайте «Авито». 

Объем двигателя ретро-авто составляет 1,1 литра, в нем 23 лошадиные силы. У машины тряпичный салон и гидравлический усилитель руля.

Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске на продажу выставлен редкий автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» 1954 года выпуска. Этот легендарный послевоенный автомобиль аналогичен тому, который когда-то находился в личном гараже известного советского актера Анатолия Папанова.

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Первый советский автомобиль для массового потребителя «Москвич-400» продают в Магнитогорске. Продавец назначил за него цену в 440 тысяч рублей, говорится на одном из сайтов объявлений. «Продается замечательный ретро-автомобиль, на ходу. Нет диска сцепления, сгорел. Двигатель не свой», — говорится в объявлении на сайте «Авито».  Объем двигателя ретро-авто составляет 1,1 литра, в нем 23 лошадиные силы. У машины тряпичный салон и гидравлический усилитель руля. Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске на продажу выставлен редкий автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» 1954 года выпуска. Этот легендарный послевоенный автомобиль аналогичен тому, который когда-то находился в личном гараже известного советского актера Анатолия Папанова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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