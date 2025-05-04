Раритетный Москвич 1949 года на ходу продают в Магнитогорске за 440 тысяч рублей

Первый советский автомобиль для массового потребителя «Москвич-400» продают в Магнитогорске. Продавец назначил за него цену в 440 тысяч рублей, говорится на одном из сайтов объявлений.
«Продается замечательный ретро-автомобиль, на ходу. Нет диска сцепления, сгорел. Двигатель не свой», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Объем двигателя ретро-авто составляет 1,1 литра, в нем 23 лошадиные силы. У машины тряпичный салон и гидравлический усилитель руля.
Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске на продажу выставлен редкий автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» 1954 года выпуска. Этот легендарный послевоенный автомобиль аналогичен тому, который когда-то находился в личном гараже известного советского актера Анатолия Папанова.
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