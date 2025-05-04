04 мая 2025
03 мая 2025

Плохо сделавшего дорогу в центре Челябинска подрядчика возьмут на контроль

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин призывает подрядчиков ответственно относиться к своей работе
Лошкин призывает подрядчиков ответственно относиться к своей работе Фото:

Подрядчика, который плохо сделал дорогу в центре Челябинска около дома №2 по улице Воровского, а потом провел некачественный ремонт по гарантии, возьмут на особый контроль. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Хорошо, что водители обратили внимание [на некачественный ремонт дороги]. Вот так бы накидали асфальт в яму лопатой и поехали дальше. Этого подрядчика возьмите на особый контроль, раз он себе такое позволяет. Наверняка, не только здесь работал, но и в других районах Челябинска», — сообщил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

Подрядчик провел некачественный ремонт дороги в центре города в 2022 году. В этом году в рамках гарантийных обязательств вышел на устранение недочетов, пояснил заместитель главы города по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев. Подрядчик попытался сделать лишь ямочный ремонт, что заметили водители. «Проведенную работу мы у него не приняли. В результате, сегодня ночью подрядчик вынужден был срезать повреждения и восстанавливать дорогу в соответствии с технологией восстановления уличной дорожной сети», — пояснил Агеев.

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Подрядчика, который плохо сделал дорогу в центре Челябинска около дома №2 по улице Воровского, а потом провел некачественный ремонт по гарантии, возьмут на особый контроль. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Хорошо, что водители обратили внимание [на некачественный ремонт дороги]. Вот так бы накидали асфальт в яму лопатой и поехали дальше. Этого подрядчика возьмите на особый контроль, раз он себе такое позволяет. Наверняка, не только здесь работал, но и в других районах Челябинска», — сообщил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Подрядчик провел некачественный ремонт дороги в центре города в 2022 году. В этом году в рамках гарантийных обязательств вышел на устранение недочетов, пояснил заместитель главы города по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев. Подрядчик попытался сделать лишь ямочный ремонт, что заметили водители. «Проведенную работу мы у него не приняли. В результате, сегодня ночью подрядчик вынужден был срезать повреждения и восстанавливать дорогу в соответствии с технологией восстановления уличной дорожной сети», — пояснил Агеев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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