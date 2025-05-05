Специалисты челябинского федерального кардиоцентра (ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ) приняли участие в съемках программы «Жить здорово» у Елены Малышевой. Врачи рассказали о спасении жителя Кургана Михаила Демина, экстренно эвакуированного во время паводка с крыши дома в 2024 году, сообщили URA.RU в пресс-службе медицинского учреждения.
«Поводом для приглашения на съемки стала история успешно проведенной операции по протезированию аорты жителю Кургана, эвакуированного во время паводка. Приглашение на съемки получила оперировавшая пациента бригада: сердечно-сосудистый хирург Владислав Аминов, ассистент хирурга Александр Кокорин и врач анестезиолог-реаниматолог Александр Штырляев», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерального кардиоцентра. Во время съемок присутствовал и сам пациент Михаил Демин.
Подготовка к съемкам началась задолго до самого события. Были проверены документы, подтверждающие проведения операции, состояние самого пациента на сегодняшний день и другие детали. Для съемок выбрали выходные дни, чтобы не менять график текущих операция, которые проводят задействованные в программе специалисты. Программа «Жить здорово» с участием врачей из Челябинска и пациента из Кургана выйдет в эфир в июне.
Спасатели во время паводка в 2024 году в Кургане сняли с крыши 55-летнего Демина и вертолетом доставили в федеральный кардиоцентр. Его жизнь висела на волоске, сообщала ранее пресс-служба ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ. Челябинские специалисты выполнили экстренную операцию по протезированию аорты и вернули курганца буквально с того света.
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