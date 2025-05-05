У Победы нет национальностей: Челябинский центр адаптации мигрантов запустил новый проект

В Центре адаптации иностранных граждан в Челябинской области к юбилею Победы запустили новый спецпроект — «Победа — одна на всех!». В нем ветераны Великой Отечественной войны со всего Советского Союза рассказали, как они объединились против общего врага, незвирая на национальности и конфессии.
«Истории о героизме и братстве в годы Великой Отечественной войны — это не просто страницы учебников, это живая память, которую мы бережно храним. Наш проект „Победа — одна на всех!“ — дань уважения подвигу ветеранов, людей разных национальностей, плечом к плечу отстоявших свободу и независимость нашей Родины», — прокомментировал директор Центра Михаил Подобед.
Каждый народ сыграл значимую роль в достижении общей цели — победы над фашизмом. Родственники участников войны различных национальностей поделились воспоминаниями о сплоченности и братстве, ставших основой нашей Победы. Их рассказы говорят о том, насколько важно единство.
Так, 101-летний ветеран Великой Отечественной войны, татарин Салихян Аскаров отправился на фронт в 18 лет, был контужен и тяжело ранен на передовой и сам дошел до медпункта. После лечения вернулся в строй, награжден медалями и орденами и сейчас является почетным гражданином города. Родные азербайджанца Мирали Агаларова рассказали о его подвигах по восстановлению связи в болоте под шквальным огнем и переброске разведчиц за линию фронта. Армянин Акоп Дадиванян ушел на фронт в 36 лет, оставив жену и четверых детей ради страны. Будучи артиллеристом, он был ранен в глаз, который так и не удалось вылечить. Эти и многие другие истории ветеранов рассказали организаторы спецпроекта.
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