Ребенку из челябинского села выдали лекарство после вмешательства прокуратуры

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Ребенку выдали лекарство после проверки прокуратуры
Ребенку выдали лекарство после проверки прокуратуры Фото:

Прокуратура Уйского района Челябинской области восстановила права ребенка с ограниченными возможностями здоровья, который долгое время не получал необходимый для жизни лекарственный препарат. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры. 

«Причинами лишения пациента лекарственного препарата явилось несвоевременное направление больницей информации в министерство здравоохранения по Челябинской области о включении его в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни. Препарат ребенок должен принимать постоянно», — уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки прокурор района внес представление главному врачу районной больницы о недопустимости нарушения прав граждан на жизнь, здоровье и медицинскую помощь. После вмешательства надзорного органа ребенок был обеспечен лекарственным средством, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратура продолжит контролировать ситуацию с обеспечением необходимыми лекарствами детей с редкими заболеваниями на территории района. 

Медиков Челябинска ранее привлекли к ответственности за невыдачу лекарств ребенку-инвалиду.  Ребенок имел право на государственную помощь в виде лекарственного обеспечения, но необходимыми препаратами обеспечивался не регулярно.

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Прокуратура Уйского района Челябинской области восстановила права ребенка с ограниченными возможностями здоровья, который долгое время не получал необходимый для жизни лекарственный препарат. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.  «Причинами лишения пациента лекарственного препарата явилось несвоевременное направление больницей информации в министерство здравоохранения по Челябинской области о включении его в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни. Препарат ребенок должен принимать постоянно», — уточнили в прокуратуре. По итогам проверки прокурор района внес представление главному врачу районной больницы о недопустимости нарушения прав граждан на жизнь, здоровье и медицинскую помощь. После вмешательства надзорного органа ребенок был обеспечен лекарственным средством, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратура продолжит контролировать ситуацию с обеспечением необходимыми лекарствами детей с редкими заболеваниями на территории района.  Медиков Челябинска ранее привлекли к ответственности за невыдачу лекарств ребенку-инвалиду.  Ребенок имел право на государственную помощь в виде лекарственного обеспечения, но необходимыми препаратами обеспечивался не регулярно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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