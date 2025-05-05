Ребенку из челябинского села выдали лекарство после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Уйского района Челябинской области восстановила права ребенка с ограниченными возможностями здоровья, который долгое время не получал необходимый для жизни лекарственный препарат. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.
«Причинами лишения пациента лекарственного препарата явилось несвоевременное направление больницей информации в министерство здравоохранения по Челябинской области о включении его в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни. Препарат ребенок должен принимать постоянно», — уточнили в прокуратуре.
По итогам проверки прокурор района внес представление главному врачу районной больницы о недопустимости нарушения прав граждан на жизнь, здоровье и медицинскую помощь. После вмешательства надзорного органа ребенок был обеспечен лекарственным средством, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратура продолжит контролировать ситуацию с обеспечением необходимыми лекарствами детей с редкими заболеваниями на территории района.
Медиков Челябинска ранее привлекли к ответственности за невыдачу лекарств ребенку-инвалиду. Ребенок имел право на государственную помощь в виде лекарственного обеспечения, но необходимыми препаратами обеспечивался не регулярно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!