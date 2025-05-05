В Челябинске на северо-западе на месте автостоянки возведут высотный ЖК площадью 13 тысяч 700 квадратных метров с детсадом, подземным паркингом и эксплуатируемой крышей. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить документацию по планировке территории в Калининском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.
Новый ЖК появится на пересечении улиц Чичерина, Университетской набережной и Братьев Кашириных. Ради строительства комплекса снесут автостоянку.
На территории возведут высотный жилой дом со встроенным детским садом на 160-129 мест и подземной автостоянкой на 600-767 мест. Общая площадь квартир — от 45 до 55 тысяч квадратных метров. Планируемая площадь жилой застройки будет варьироваться от 86 до 0105 тысяч квадратных метров. Также в высотном ЖК будет эксплуатируемая крыша.
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