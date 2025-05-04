В Челябинске не будут отключать горячую воду на вторую волну майских праздников

Плановые ремонты теплосетей в Челябинске на вторую волну майских праздников будут отменены, чтобы горожане не остались без горячей воды. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«Все, что связано с 9 Мая, продолжаем держать на контроле. Поручения те же. Плановые ремонты сетей отменить. Жителям необходимо обеспечить комфорт», — уточнил глава города.
Лошкин добавил, что из-за длинных праздников на контейнерных площадках будет скапливаться больше мусора, поэтому нужно запланировать дополнительные выезды мусоровозов. На первую волну майских праздников мэр города также поручал отложить плановые работы на водопроводных сетях, чтобы избежать отключений воды в выходные дни.
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