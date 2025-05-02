В Челябинске на 15% выросла стоимость мяса для шашлыка

03 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Маринованное мясо для шашлыка из курицы в Челябинске подорожало на 15% Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Челябинске за год на 15% выросла стоимость маринованного куриного мяса для шашлыка. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, килограмм заготовки в мае обойдется в 357 рублей. За килограмм куриного шашлыка в 2024 году просили порядка 300 рублей. Сейчас за такую стоимость купить полуфабрикат можно в магазине «Перекресток», однако остальные позиции из птицы там представлены за 320 — 776, 5 рубля за килограмм. В сети «Лента» в среднем придется выложить 529,9 рубля, в магазине «Спар» — около 385, а в «Ашане» — 380 рублей. Маринованная свинина к маю 2025 года подорожала на 1,3% с 436,7 до 442,2 рубля. Притом с 2023 по 2024 год цена выросла на 35%. Наименьшая стоимость оказалась в магазине «Пятерочка» — 309,9 рубля в среднем. В сети «Спар» за килограмм придется отдать уже 433, 2 рубля, в «Ашане» — 599,6 рубля. В сети «Перекресток» свинина для шашлыка в среднем оказалась дешевле, чем курица — 452,3 рубля за килограмм, а в «Монетке» мясо представлено за 359 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за год на 15% выросла стоимость маринованного куриного мяса для шашлыка. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, килограмм заготовки в мае обойдется в 357 рублей. За килограмм куриного шашлыка в 2024 году просили порядка 300 рублей. Сейчас за такую стоимость купить полуфабрикат можно в магазине «Перекресток», однако остальные позиции из птицы там представлены за 320 — 776, 5 рубля за килограмм. В сети «Лента» в среднем придется выложить 529,9 рубля, в магазине «Спар» — около 385, а в «Ашане» — 380 рублей. Маринованная свинина к маю 2025 года подорожала на 1,3% с 436,7 до 442,2 рубля. Притом с 2023 по 2024 год цена выросла на 35%. Наименьшая стоимость оказалась в магазине «Пятерочка» — 309,9 рубля в среднем. В сети «Спар» за килограмм придется отдать уже 433, 2 рубля, в «Ашане» — 599,6 рубля. В сети «Перекресток» свинина для шашлыка в среднем оказалась дешевле, чем курица — 452,3 рубля за килограмм, а в «Монетке» мясо представлено за 359 рублей.