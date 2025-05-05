В Челябинске состоялся военно-патриотический турнир по пейнтболу, приуроченный к 80-летию Победы, где молодежь смогла испытать себя в тактических играх и перенять опыт у бойцов СВО. Фонд «Объединение.РФ» во главе с депутатом гордумы Артемом Барбашиным принял участие в мероприятии, представив команду «Россия» из школы №22, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.
«Турнир позволил подрастающему поколению перенять знания и опыт у современных защитников, а также продемонстрировать свои умения работы в команде. Подобные мероприятия помогают осознать важность мира, укрепить взаимопонимание между поколениями, способствуя сохранению памяти о героях и истории нашего государства», — передает пресс-служба фонда слова Барбашина.
В соревнованиях приняли участие команды предприятий Челябинской области, воспитанники военно-патриотического клуба «Альянс» и кадеты школы №22. Особенностью турнира стало участие ветеранов СВО, включая Артема Барбашина и директора центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта региона Александра Казакова, которые выступили как наставники, проведя для ребят «Урок мужества» и поделившись боевым опытом.
Координатор проекта патриотического воспитания фонда Алексей Рожков, который вышел на «поле боя» с кадетской школой отметил, что подобные встречи укрепляют связь поколений, ведь сила России — в единстве. По его словам, когда ветераны передают знания молодым, а те, в свою очередь, проявляют стойкость и волю к победе — это и есть живая память о героях прошлого и настоящего.
«Этот турнир — не просто игра, а дань памяти героям, защищавшим нашу Родину, и свидетельство того, что молодое поколение помнит и чтит их подвиг. Мы, как и наши деды и прадеды, защищаем свою страну, свой народ, и этот турнир — символ преемственности поколений защитников Отечества», — заявил Рожков.
Турнир проходил по правилам, максимально приближенным к реальным тактическим операциям — в формате пять на пять человек. Несмотря на то, что кадетам пришлось сражаться с более опытными соперниками, они показали отличную подготовку и командный дух. В завершение все участники получили памятные подарки от организаторов.
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