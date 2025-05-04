04 мая 2025
03 мая 2025

Вяз на месяц раньше срока зацвел на челябинском Таганае

© Служба новостей «URA.RU»
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Вяз зацвел в начале мая
Вяз зацвел в начале мая Фото:

В Челябинской области на месяц раньше среднемноголетнего срока на Таганае зацвел вяз или ильм горный, который относится к реликтовым растениям эпохи Валдайского оледенения. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка. 

«На месяц раньше своего среднемноголетнего срока на Таганае зацвел вяз или ильм горный. Этот широколиственный реликт эпохи Валдайского оледенения плейстоцена присутствует в виде примеси в смешанных лесах северной части национального парка, единично встречаясь по всей его территории», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале. 

Насаждения растут на склонах Рысиного распадка Дальнего Таганая на высоте около 600 метров над уровнем поря. Во время цветения возле вяза по вечерам порхают сероватые бабочки, которые выращивают на вязе свое потомство. 

В Челябинске ранее около областного архива на Свердловском проспекте зацвели абрикосовые деревья. Если цветы переживут переменчивую уральскую весну, то к концу лета на ветвях появятся плоды, сообщила пресс-служба организации.

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В Челябинской области на месяц раньше среднемноголетнего срока на Таганае зацвел вяз или ильм горный, который относится к реликтовым растениям эпохи Валдайского оледенения. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.  «На месяц раньше своего среднемноголетнего срока на Таганае зацвел вяз или ильм горный. Этот широколиственный реликт эпохи Валдайского оледенения плейстоцена присутствует в виде примеси в смешанных лесах северной части национального парка, единично встречаясь по всей его территории», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале.  Насаждения растут на склонах Рысиного распадка Дальнего Таганая на высоте около 600 метров над уровнем поря. Во время цветения возле вяза по вечерам порхают сероватые бабочки, которые выращивают на вязе свое потомство.  В Челябинске ранее около областного архива на Свердловском проспекте зацвели абрикосовые деревья. Если цветы переживут переменчивую уральскую весну, то к концу лета на ветвях появятся плоды, сообщила пресс-служба организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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