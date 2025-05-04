Вяз на месяц раньше срока зацвел на челябинском Таганае

В Челябинской области на месяц раньше среднемноголетнего срока на Таганае зацвел вяз или ильм горный, который относится к реликтовым растениям эпохи Валдайского оледенения. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.
«На месяц раньше своего среднемноголетнего срока на Таганае зацвел вяз или ильм горный. Этот широколиственный реликт эпохи Валдайского оледенения плейстоцена присутствует в виде примеси в смешанных лесах северной части национального парка, единично встречаясь по всей его территории», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале.
Насаждения растут на склонах Рысиного распадка Дальнего Таганая на высоте около 600 метров над уровнем поря. Во время цветения возле вяза по вечерам порхают сероватые бабочки, которые выращивают на вязе свое потомство.
В Челябинске ранее около областного архива на Свердловском проспекте зацвели абрикосовые деревья. Если цветы переживут переменчивую уральскую весну, то к концу лета на ветвях появятся плоды, сообщила пресс-служба организации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!