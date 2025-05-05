Депутат городской думы Челябинска Владимир Бодров поделился историей своего отца — участника Великой Отечественной войны Владимира Васильевича Бодрова. Как рассказал URA.RU депутат, в 17 лет, потеряв на фронте двух братьев, Бодров-старший добровольцем ушел защищать Родину и был направлен в авиацию.
«Мой отец родился в 1926 году в Тульской области. Когда ему было всего 17, война забрала жизни его старших братьев. Это стало его личной трагедией и укрепило решимость встать на защиту Родины. Его подвиги были отмечены орденом Красной Звезды — за мужество в сражениях», — рассказал депутат.
Владимир Бодров прошел обучение на воздушного стрелка и участвовал в боях до освобождения Венгрии. После войны фронтовик получил образование: сначала в Машиностроительном техникуме, затем — высшее экономическое. Много лет он возглавлял обком Профсоюза транспорта и шоссейных дорог, за что был удостоен ордена «Знак Почета».
Бодров-старший ушел из жизни в 2000 году, но память о нем живет в семейных архивах и наградах. «Светлая память о нем и вечная благодарность», — подчеркнул депутат.
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