Челябинский депутат Бодров рассказал о боевом пути отца-фронтовика. Фото

Депутат Бодров: в 17 лет после гибели братьев отец добровольцем ушел на войну
© Служба новостей «URA.RU»
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Отец Бодрова во время Великой Отечественной войны был воздушным стрелком
Отец Бодрова во время Великой Отечественной войны был воздушным стрелком Фото:

Депутат городской думы Челябинска Владимир Бодров поделился историей своего отца — участника Великой Отечественной войны Владимира Васильевича Бодрова. Как рассказал URA.RU депутат, в 17 лет, потеряв на фронте двух братьев, Бодров-старший добровольцем ушел защищать Родину и был направлен в авиацию.

«Мой отец родился в 1926 году в Тульской области. Когда ему было всего 17, война забрала жизни его старших братьев. Это стало его личной трагедией и укрепило решимость встать на защиту Родины. Его подвиги были отмечены орденом Красной Звезды — за мужество в сражениях», — рассказал депутат.

Владимир Бодров прошел обучение на воздушного стрелка и участвовал в боях до освобождения Венгрии. После войны фронтовик получил образование: сначала в Машиностроительном техникуме, затем — высшее экономическое. Много лет он возглавлял обком Профсоюза транспорта и шоссейных дорог, за что был удостоен ордена «Знак Почета».

Бодров-старший ушел из жизни в 2000 году, но память о нем живет в семейных архивах и наградах. «Светлая память о нем и вечная благодарность», — подчеркнул депутат.

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Депутат городской думы Челябинска Владимир Бодров поделился историей своего отца — участника Великой Отечественной войны Владимира Васильевича Бодрова. Как рассказал URA.RU депутат, в 17 лет, потеряв на фронте двух братьев, Бодров-старший добровольцем ушел защищать Родину и был направлен в авиацию. «Мой отец родился в 1926 году в Тульской области. Когда ему было всего 17, война забрала жизни его старших братьев. Это стало его личной трагедией и укрепило решимость встать на защиту Родины. Его подвиги были отмечены орденом Красной Звезды — за мужество в сражениях», — рассказал депутат. Владимир Бодров прошел обучение на воздушного стрелка и участвовал в боях до освобождения Венгрии. После войны фронтовик получил образование: сначала в Машиностроительном техникуме, затем — высшее экономическое. Много лет он возглавлял обком Профсоюза транспорта и шоссейных дорог, за что был удостоен ордена «Знак Почета». Бодров-старший ушел из жизни в 2000 году, но память о нем живет в семейных архивах и наградах. «Светлая память о нем и вечная благодарность», — подчеркнул депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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