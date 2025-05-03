Страны Средней Азии заменят челябинцам ставшее недоступным дальнее зарубежье

04 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Привлекательной стороной туризма в Средней Азии являются гастрономические традиции региона Фото: Роман Наумов © URA.RU Страны Средней Азии в 2025 году заменят туристам из Челябинской области ставшее по разным причинам недоступным дальнее зарубежье. Как URA.RU рассказала руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева, желание видеть у себя южноуральцев продемонстрировали Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. «О своем намерении встречать гостей из регионов УрФО заявили три страны. На майские праздники цены не самые низкие, однако есть свои преимущества. Там знают русский язык, принимают наши банковские карты, представлены вылеты из Екатеринбурга. Есть — из Челябинска», — пояснила URA.RU Васильева. Из столицы Урала можно улететь в рамках пакетных туров. Перелет на челябинских рейсах потребует дополнительного бронирования жилья и самостоятельного заказа трансфера из аэропорта и обратно. Из Челябинска в Самарканд (Узбекистан) можно улететь в мае за 99,997 тысячи рублей на двоих с завтраками. Жить предстоит в трехзвездочном отеле, экскурсии оплачиваются отдельно. Экскурсионные программы недешевые. Поездка по Самарканду вдвоем обойдется в 222 доллара за шесть часов, посетить вдвоем нацпарк «Заамин» — в 339 долларов. В странах Средней Азии также популярен гастрономический туризм: в рамках тура можно попробовать различные сухофрукты, орехи и национальную пищу. «Пока летают в основном с деловыми целями. Направление среди челябинцев изучено мало. Понятно, что в основном поездка поможет познакомиться со страной посещения. Пляжный туризм или недоступен, или не столь развит. Хотя в Кыргызстане в 200 километрах от аэропорта расположено красивейшее озеро Иссык-Куль», — рассказала эксперт. Озеро прогреется к июлю-августу. Однако специалисты рекомендуют отправляться в Среднюю Азию раньше: пока нет жары. Собеседница URA.RU отметила, что все, кто побывал в этих странах, вернулись довольные поездкой. Кроме того, в Таджикистане доступно дешевое размещение. Номер люкс в гостинице можно снять за 3,8 тысячи рублей. При этом поселиться могут сразу до четырех человек. Расчеты ведутся в основном за наличные деньги. Для этого с собой надо взять доллары, чтобы обменять их на местную валюту. Для конвертации рекомендовали пользоваться обменными пунктами. Надо помнить, что в аэропорту курс будет чуть менее выгодным, чем в городе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Средней Азии в 2025 году заменят туристам из Челябинской области ставшее по разным причинам недоступным дальнее зарубежье. Как URA.RU рассказала руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева, желание видеть у себя южноуральцев продемонстрировали Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. «О своем намерении встречать гостей из регионов УрФО заявили три страны. На майские праздники цены не самые низкие, однако есть свои преимущества. Там знают русский язык, принимают наши банковские карты, представлены вылеты из Екатеринбурга. Есть — из Челябинска», — пояснила URA.RU Васильева. Из столицы Урала можно улететь в рамках пакетных туров. Перелет на челябинских рейсах потребует дополнительного бронирования жилья и самостоятельного заказа трансфера из аэропорта и обратно. Из Челябинска в Самарканд (Узбекистан) можно улететь в мае за 99,997 тысячи рублей на двоих с завтраками. Жить предстоит в трехзвездочном отеле, экскурсии оплачиваются отдельно. Экскурсионные программы недешевые. Поездка по Самарканду вдвоем обойдется в 222 доллара за шесть часов, посетить вдвоем нацпарк «Заамин» — в 339 долларов. В странах Средней Азии также популярен гастрономический туризм: в рамках тура можно попробовать различные сухофрукты, орехи и национальную пищу. «Пока летают в основном с деловыми целями. Направление среди челябинцев изучено мало. Понятно, что в основном поездка поможет познакомиться со страной посещения. Пляжный туризм или недоступен, или не столь развит. Хотя в Кыргызстане в 200 километрах от аэропорта расположено красивейшее озеро Иссык-Куль», — рассказала эксперт. Озеро прогреется к июлю-августу. Однако специалисты рекомендуют отправляться в Среднюю Азию раньше: пока нет жары. Собеседница URA.RU отметила, что все, кто побывал в этих странах, вернулись довольные поездкой. Кроме того, в Таджикистане доступно дешевое размещение. Номер люкс в гостинице можно снять за 3,8 тысячи рублей. При этом поселиться могут сразу до четырех человек. Расчеты ведутся в основном за наличные деньги. Для этого с собой надо взять доллары, чтобы обменять их на местную валюту. Для конвертации рекомендовали пользоваться обменными пунктами. Надо помнить, что в аэропорту курс будет чуть менее выгодным, чем в городе.