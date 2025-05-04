04 мая 2025
03 мая 2025

Челябинцев на работе в офисе выводят из себя плохой свет и вентиляция

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев в офисе не устраивают освещение и плохая вентиляция
Челябинцев в офисе не устраивают освещение и плохая вентиляция Фото:

Работников в челябинских офисах раздражают плохой свет и некачественная вентиляция. Как выяснили аналитики компаний HeadHunter и девелопера Level Group, другими выводящими из равновесия факторами стали непродуманная планировка и отсутствие зон отдыха.

«На проблемы с освещением и вентиляцией в помещении в ходе опроса пожаловались 76% челябинцев. Слишком плотная рассадка сотрудников, отсутствие зон для конфиденциальных разговоров или тихих помещений вызвали недовольство у 73% респондентов», — сообщили URA.RU в HeadHunter.

Среди отвечавших 71% опрошенных подчеркнули важность эргономики. Они заявили о важности наличия удобной мебели. В числе приоритетов для создания комфортного рабочего пространства челябинцы назвали гибкие рабочие зоны, спортивные зоны и массажные кресла.

В офисах будущего, посчитал 61% респондентов, процессы согласования и документооборота должны быть автоматизированы. Также 47% захотели трудиться в персонализированных офисах, где можно регулировать освещение и температуру. Сотрудники хотели бы работать за интерактивными столами с дополненной реальностью в капсулах с шумоизоляцией. Четверть рассчитывает на виртуальных бизнес-ассистентов. Каждый пятый назвал своей мечтой рабочие места с голосовым управлением, а 16% — решения с дополненной реальностью для проведения совещаний.

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Работников в челябинских офисах раздражают плохой свет и некачественная вентиляция. Как выяснили аналитики компаний HeadHunter и девелопера Level Group , другими выводящими из равновесия факторами стали непродуманная планировка и отсутствие зон отдыха. «На проблемы с освещением и вентиляцией в помещении в ходе опроса пожаловались 76% челябинцев. Слишком плотная рассадка сотрудников, отсутствие зон для конфиденциальных разговоров или тихих помещений вызвали недовольство у 73% респондентов», — сообщили URA.RU в HeadHunter. Среди отвечавших 71% опрошенных подчеркнули важность эргономики. Они заявили о важности наличия удобной мебели. В числе приоритетов для создания комфортного рабочего пространства челябинцы назвали гибкие рабочие зоны, спортивные зоны и массажные кресла. В офисах будущего, посчитал 61% респондентов, процессы согласования и документооборота должны быть автоматизированы. Также 47% захотели трудиться в персонализированных офисах, где можно регулировать освещение и температуру. Сотрудники хотели бы работать за интерактивными столами с дополненной реальностью в капсулах с шумоизоляцией. Четверть рассчитывает на виртуальных бизнес-ассистентов. Каждый пятый назвал своей мечтой рабочие места с голосовым управлением, а 16% — решения с дополненной реальностью для проведения совещаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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