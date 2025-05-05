Участник СВО из Чебаркуля заставил жену вылечиться от алкогольной зависимости

Участник СВО из Чебаркуля Челябинской области заставил свою жену, лишенную родительских прав на троих детей, вылечиться от алкогольной зависимости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП).
«По настоянию мужа, который принимает участие в СВО, и под его удаленным присмотром гражданка прошла лечение и реабилитацию от алкоголизма. Женщина твердо намерена исправиться и добиться восстановления в родительских правах», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Женщину лишили родительских прав на детей в 2024 году. Все это время дети в возрасте 6, 16 и 17 лет находятся под опекой государства. В январе 2025 года женщину привлекли к ответственности за неуплату алиментов. Ей было назначено 100 часов обязательных работ. Ход их выполнения контролировал муж, вернувшийся из боевой части в отпуск. Также мужчина погасил долг в 460 тысяч рублей, чтобы женщину не привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов.
«Муж этой женщины и отец детей до заключения контракта с Министерством обороны не отличался, как и супруга, верностью семейным традициям. Но после участия в боевых действиях резко поменял свои взгляды на жизнь», — рассказали в УФССП по Челябинской области. Исполнительное производство будет продолжено. Приставы надеются, что завершится оно восстановлением матери в родительских правах и полным воссоединением семьи.
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