В Челябинске ночью украсили центральное здание на площади Революции

В Челябинске ночью рабочие украсили к 9 Мая здание центрального гастронома — так в народе называют дом №37 по проспекту Ленина. Об этом рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«Челябинск готовят к 9 Мая. Здание центрального гастронома украсили в два часа ночи», — уточнил Авдеев.
В областном центре продолжается подготовка к праздничным мероприятиям. Синоптики обещают, что День Победы в Челябинске пройдет без гроз. В пятницу, 9 мая, ожидаются небольшие дожди.
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