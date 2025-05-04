04 мая 2025
03 мая 2025

В Челябинске ночью украсили центральное здание на площади Революции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск украсили к 80-летию Победы
Челябинск украсили к 80-летию Победы Фото:

В Челябинске ночью рабочие украсили к 9 Мая здание центрального гастронома — так в народе называют дом №37 по проспекту Ленина. Об этом рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

«Челябинск готовят к 9 Мая. Здание центрального гастронома украсили в два часа ночи», — уточнил Авдеев.

В областном центре продолжается подготовка к праздничным мероприятиям. Синоптики обещают, что День Победы в Челябинске пройдет без гроз. В пятницу, 9 мая, ожидаются небольшие дожди.

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В Челябинске ночью рабочие украсили к 9 Мая здание центрального гастронома — так в народе называют дом №37 по проспекту Ленина. Об этом рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. «Челябинск готовят к 9 Мая. Здание центрального гастронома украсили в два часа ночи», — уточнил Авдеев. В областном центре продолжается подготовка к праздничным мероприятиям. Синоптики обещают, что День Победы в Челябинске пройдет без гроз. В пятницу, 9 мая, ожидаются небольшие дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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