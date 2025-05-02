Как изменились за год цены на стройматериалы для садовых домиков и бань. Инфографика

03 мая 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

За год цены на стройматериалы подорожали на 10-15% Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос спрос на стройматериалы, что привело к росту цен на них. Востребованные строительные материалы для дачи, сада и бань подорожали на 10-15%. Также существенно выросли цены на кирпич, доски, гвозди, теплоизоляционные материалы, рассказал URA.RU директор по маркетингу и развитию сети «Добрострой» Андрей Романков. «В Челябинске за год цены на основные строительные материалы выросли на 10-15%. Причем стройматериалы, которые в наибольшей степени производятся в России, подорожали сильнее, чем импортные. Сейчас валютный курс благоприятный, поэтому время покупать как раз импортные материалы», — сообщил Романков. Как отметил Романков, на подорожание стройматериалов оказал существенное влияние фактор дорогих денег, то есть, если раньше поставщики давали магазинам отсрочку, и они несли за счет этого меньшие потери, сейчас они несут большие издержки, так как дороже стал капитал, поддержание товарного запаса. Также цены на материалы выросли из-за того, что производители вынуждены поднимать зарплаты, иначе все сотрудники уйдут на более высокооплачиваемую работу. Плюс есть издержки по иностранному оборудованию. Все-таки в некоторых местах оно еще остается западного производства — возникают сложности с его заменой. Также влияет увеличение затрат на логистику. Стройматериалы постоянно куда-то перевозят. Значит, на цену также влияет подорожание стоимости бензина и пробега машин, дефицит дальнобойщиков. По словам директора по маркетингу и развитию сети «Добрострой», воздействие одного или двух факторов могло бы не вызвать сильного повышения цен, но их совокупность приводит к существенному подорожанию стройматериалов. При этом эксперт советует сэкономить. Он отмечает, что поскольку сейчас пока не сезон, вскоре спрос на стройматериалы увеличится еще больше, цены подрастут. Поэтому советует закупиться стройматериалами, пока курс доллара снижен. Также, говорит эксперт, чтобы сэкономить, нужно ловить акции, мониторить предложения от магазинов. Даже если ремонт или строительство предполагается через 2-3 месяца, уже сейчас стоит приобрести более дешевый товар, в том числе и по акции, можно положить его в гараж. Тем более, что лучше приобретать стройматериалы постепенно. В Челябинске в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос спрос на стройматериалы, что привело к росту цен на них URA.RU Востребованные строительные материалы для дачи, сада и бань подорожали на 10-15% URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос спрос на стройматериалы, что привело к росту цен на них. Востребованные строительные материалы для дачи, сада и бань подорожали на 10-15%. Также существенно выросли цены на кирпич, доски, гвозди, теплоизоляционные материалы, рассказал URA.RU директор по маркетингу и развитию сети «Добрострой» Андрей Романков. «В Челябинске за год цены на основные строительные материалы выросли на 10-15%. Причем стройматериалы, которые в наибольшей степени производятся в России, подорожали сильнее, чем импортные. Сейчас валютный курс благоприятный, поэтому время покупать как раз импортные материалы», — сообщил Романков. Как отметил Романков, на подорожание стройматериалов оказал существенное влияние фактор дорогих денег, то есть, если раньше поставщики давали магазинам отсрочку, и они несли за счет этого меньшие потери, сейчас они несут большие издержки, так как дороже стал капитал, поддержание товарного запаса. Также цены на материалы выросли из-за того, что производители вынуждены поднимать зарплаты, иначе все сотрудники уйдут на более высокооплачиваемую работу. Плюс есть издержки по иностранному оборудованию. Все-таки в некоторых местах оно еще остается западного производства — возникают сложности с его заменой. Также влияет увеличение затрат на логистику. Стройматериалы постоянно куда-то перевозят. Значит, на цену также влияет подорожание стоимости бензина и пробега машин, дефицит дальнобойщиков. По словам директора по маркетингу и развитию сети «Добрострой», воздействие одного или двух факторов могло бы не вызвать сильного повышения цен, но их совокупность приводит к существенному подорожанию стройматериалов. При этом эксперт советует сэкономить. Он отмечает, что поскольку сейчас пока не сезон, вскоре спрос на стройматериалы увеличится еще больше, цены подрастут. Поэтому советует закупиться стройматериалами, пока курс доллара снижен. Также, говорит эксперт, чтобы сэкономить, нужно ловить акции, мониторить предложения от магазинов. Даже если ремонт или строительство предполагается через 2-3 месяца, уже сейчас стоит приобрести более дешевый товар, в том числе и по акции, можно положить его в гараж. Тем более, что лучше приобретать стройматериалы постепенно.