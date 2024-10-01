Новый генсек НАТО высказался о членстве Украины в НАТО

Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе
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Марк Рютте выступил за вступление Украины в НАТО Фото:

Новый генсек НАТО Марк Рютте высказался о членстве Украины в НАТО. Он заявил, что страна должна получить место в Североатлантическом альянсе.

«Украина должна получить место в альянсе», — заявил Марк Рютте во время церемонии передачи мандата в штаб-квартире НАТО. Он также добавил, что на новой должности планирует увеличить расходы на оборону НАТО и усилить военную помощь Украине. Помимо этого, Рютте акцентировал внимание на развитии партнерства альянса в разных частях мира с целью обеспечения безопасности.

Сегодня в штаб-квартире НАТО состоялась официальная церемония передачи полномочий генсека от Йенса Столтенберга, который занимал эту должность с 2014 года. Новым главой военного блока назначен бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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Новый генсек НАТО Марк Рютте высказался о членстве Украины в НАТО. Он заявил, что страна должна получить место в Североатлантическом альянсе. «Украина должна получить место в альянсе», — заявил Марк Рютте во время церемонии передачи мандата в штаб-квартире НАТО. Он также добавил, что на новой должности планирует увеличить расходы на оборону НАТО и усилить военную помощь Украине. Помимо этого, Рютте акцентировал внимание на развитии партнерства альянса в разных частях мира с целью обеспечения безопасности. Сегодня в штаб-квартире НАТО состоялась официальная церемония передачи полномочий генсека от Йенса Столтенберга, который занимал эту должность с 2014 года. Новым главой военного блока назначен бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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