Новый генсек НАТО высказался о членстве Украины в НАТО

Новый генсек НАТО Марк Рютте высказался о членстве Украины в НАТО. Он заявил, что страна должна получить место в Североатлантическом альянсе.
«Украина должна получить место в альянсе», — заявил Марк Рютте во время церемонии передачи мандата в штаб-квартире НАТО. Он также добавил, что на новой должности планирует увеличить расходы на оборону НАТО и усилить военную помощь Украине. Помимо этого, Рютте акцентировал внимание на развитии партнерства альянса в разных частях мира с целью обеспечения безопасности.
Сегодня в штаб-квартире НАТО состоялась официальная церемония передачи полномочий генсека от Йенса Столтенберга, который занимал эту должность с 2014 года. Новым главой военного блока назначен бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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