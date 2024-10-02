Обвиненный в шпионаже пермяк Грязнов освободился из тюрьмы в Париже

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Уроженец Перми Кирилл Грязнов находился под стражей
Уроженец Перми Кирилл Грязнов находился под стражей Фото:

Пермяк Кирилл Грязнов вышел из тюрьмы в Париже. В июне этого года французские власти арестовали его по подозрению в шпионаже.

«Уроженец Перми Кирилл Грязнов, которого французские власти задержали в июле нынешнего года и обвинили в шпионаже, вышел из тюрьмы», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией источники. Идет ли речь об изменении меры пресечения либо освобождении в связи с прекращением уголовного преследования, издание не уточняет.

Грязнов был задержан, а затем помещен под стражу в Париже за якобы шпионаж. По данным СМИ, он проболтался, что планировал сорвать Олимпиаду-2024.

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Пермяк Кирилл Грязнов вышел из тюрьмы в Париже. В июне этого года французские власти арестовали его по подозрению в шпионаже. «Уроженец Перми Кирилл Грязнов, которого французские власти задержали в июле нынешнего года и обвинили в шпионаже, вышел из тюрьмы», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией источники. Идет ли речь об изменении меры пресечения либо освобождении в связи с прекращением уголовного преследования, издание не уточняет. Грязнов был задержан, а затем помещен под стражу в Париже за якобы шпионаж. По данным СМИ, он проболтался, что планировал сорвать Олимпиаду-2024.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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