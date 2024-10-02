Обвиненный в шпионаже пермяк Грязнов освободился из тюрьмы в Париже

Пермяк Кирилл Грязнов вышел из тюрьмы в Париже. В июне этого года французские власти арестовали его по подозрению в шпионаже.
«Уроженец Перми Кирилл Грязнов, которого французские власти задержали в июле нынешнего года и обвинили в шпионаже, вышел из тюрьмы», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией источники. Идет ли речь об изменении меры пресечения либо освобождении в связи с прекращением уголовного преследования, издание не уточняет.
Грязнов был задержан, а затем помещен под стражу в Париже за якобы шпионаж. По данным СМИ, он проболтался, что планировал сорвать Олимпиаду-2024.
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