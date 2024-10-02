02 октября 2024

В Кургане на ремонт небезопасной школы направили 59 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Старую школу капитально ремонтируют
Старую школу капитально ремонтируют Фото:

На капремонт городской школы №22 в Кургане направили свыше 59 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. Ранее прокуратура проверила состояние здания учреждения и оказалось, что оно не отвечает требованиям законодательства об охране здоровья детей.

«Капитальный ремонт здания СОШ №22 на улице 1 Мая, дом 19а в Кургане. Начальная цена контракта 59 934 832 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении URA.RU).

В 2024 году в школе №22 был запланирован ремонт кровли, фасада, системы отопления, канализации, водоснабжения и электрики. В 2025 году капремонт будет продолжен, отмечается в техдокументации тендера.

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На капремонт городской школы №22 в Кургане направили свыше 59 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. Ранее прокуратура проверила состояние здания учреждения и оказалось, что оно не отвечает требованиям законодательства об охране здоровья детей. «Капитальный ремонт здания СОШ №22 на улице 1 Мая, дом 19а в Кургане. Начальная цена контракта 59 934 832 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении URA.RU). В 2024 году в школе №22 был запланирован ремонт кровли, фасада, системы отопления, канализации, водоснабжения и электрики. В 2025 году капремонт будет продолжен, отмечается в техдокументации тендера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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