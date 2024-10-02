В Кургане на ремонт небезопасной школы направили 59 млн рублей

На капремонт городской школы №22 в Кургане направили свыше 59 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. Ранее прокуратура проверила состояние здания учреждения и оказалось, что оно не отвечает требованиям законодательства об охране здоровья детей.
«Капитальный ремонт здания СОШ №22 на улице 1 Мая, дом 19а в Кургане. Начальная цена контракта 59 934 832 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении URA.RU).
В 2024 году в школе №22 был запланирован ремонт кровли, фасада, системы отопления, канализации, водоснабжения и электрики. В 2025 году капремонт будет продолжен, отмечается в техдокументации тендера.
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