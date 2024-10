Bank of Cyprus закрыл счета семи тысячам россиян

05 октября 2024

Семь тысяч россиян остались без счетов в кипрском банке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кипрский банк Bank of Cyprus закрыл счета, принадлежащие семи тысячам россиян. Это произошло в период с начала спецоперации РФ на Украине с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Frank Media, ссылаясь на пресс-службу банка. «На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%. Банк закрыл около 20 тысячи счетов, принадлежавших порядка 7 тысячам россиян», — отметили в банке в разговоре с журналистами. Как отметил представитель банка Ли Канн, в настоящий момент остаются действительными счета, принадлежащие пожилым российским гражданам. В своих действиях банк руководствуется так называемыми характеристиками рисков, которые возникли в связи с западными антироссийскими санкциями. В банке добавили, что не ставят в приоритет какую-либо из национальностей. Представители Bank of Cyprus подчеркнули, что уведомили большинство клиентов заранее о закрытии их счетов. В начале 2024 года Bank of Cyprus, крупнейший банк Кипра, закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге. В декабре прошлого года власти Кипра также выдали предписание всем банкам острова прекратить операции с рублем.

