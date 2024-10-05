05 октября 2024
04 октября 2024

В левобережной части Тобольска горит частный сектор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели прибыли на место ЧП (архивное фото)
Спасатели прибыли на место ЧП (архивное фото) Фото:

В частном секторе левобережной части Тобольска днем 6 октября произошел пожар. По сообщению очевидцев, загорелись хозпостройки, о пострадавших ничего не известно.

«Что-то горит на левобережье. По предварительной информации, горят хозпостройки в частном секторе», — передает telegram-канал «Типичный Тобольск». Информация о пострадавших не уточняется.

В сети опубликовано видео вблизи места возгорания. На кадрах огонь быстро переходит на другие строения. Дополнительные силы спасателей жду паром для переправки на левый берег.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В частном секторе левобережной части Тобольска днем 6 октября произошел пожар. По сообщению очевидцев, загорелись хозпостройки, о пострадавших ничего не известно. «Что-то горит на левобережье. По предварительной информации, горят хозпостройки в частном секторе», — передает telegram-канал «Типичный Тобольск». Информация о пострадавших не уточняется. В сети опубликовано видео вблизи места возгорания. На кадрах огонь быстро переходит на другие строения. Дополнительные силы спасателей жду паром для переправки на левый берег. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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