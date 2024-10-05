В частном секторе левобережной части Тобольска днем 6 октября произошел пожар. По сообщению очевидцев, загорелись хозпостройки, о пострадавших ничего не известно.
«Что-то горит на левобережье. По предварительной информации, горят хозпостройки в частном секторе», — передает telegram-канал «Типичный Тобольск». Информация о пострадавших не уточняется.
В сети опубликовано видео вблизи места возгорания. На кадрах огонь быстро переходит на другие строения. Дополнительные силы спасателей жду паром для переправки на левый берег.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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