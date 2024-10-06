Почему в Магнитогорске не могут достроить крупную школу почти за 3 млрд рублей. Фото

В Магнитогорске не могут достроить крупную школу почти за 3 млрд рублей

07 октября 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Школу планируется ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области в 147 жилом микрорайоне планируется строительство современной школы со спортивным кластером и двумя бассейнами на 1 тысячу 224 учащихся. При этом достроить ее в обещанный срок могут не успеть, сообщили 7 октября в пресс-службе Магнитострой. «Школа в городе Магнитогорске расположена в многоквартирном жилом районе 147-й жилой микрорайон, она рассчитана на 1 тысячу 224 учащихся. Современная школа, которая включает в себя большой спортивный кластер, состоящий из футбольного поля, со специализированными огражденными территориями для баскетбольной площадки», — сообщили в пресс-службе. Также в школе предусмотрено два бассейна. Бассейн на 25 метров и бассейн для начальных классов для обучения плаванию малышей. Строительство современной школы такого масштаба, каких всего несколько по стране, было согласовано с челябинским губернатором Алексеем Теслером и главой города Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Именно благодаря их поддержке оказалась возможной реализация данного проекта. При этом на данный момент основной проблемой для ввода объекта в эксплуатацию в назначенный срок, согласно договору, является отсутствие платежей. У генерального подрядчика исчерпаны все возможные лимиты финансирования, в связи с чем идут задолженности перед подрядными организациями, перед поставщиками оборудования, что ведет к срыву сроков поставки оборудования и материалов, поделились в компании. «Был заключен договор между ООО „Прошкола-71“ и ООО „Трест Магнитострой“ на весь комплекс от проектирования до строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Со стороны генподрядчика выполнены обязательства по проектированию и на 85% по строительным монтажным работам. На текущий момент со стороны заказчика осуществлены только авансовые платежи на казначейский счет, который мог бы быть использован только для покупки оборудования, материалов, оснащения школы на 700 миллионов», — поделились в компании. При этом в пресс-службе отметили, по факту генподрядчиком было потрачено порядка миллиарда 800 миллионов собственных средств. На данный момент у генерального подрядчика исчерпаны все возможные лимиты финансирования, в связи с чем идут задолженности перед подрядными организациями, перед поставщиками оборудования, что ведет к срыву сроков поставки оборудования и материалов. Идет задержка за оплату фактически выполненных работ, что является основной проблемой для строительства. Между тем, отмечают в пресс-службе застройщика, школа была спроектирована и начала строится с соблюдением всех последних современных требований к оснащению соцобъекта. В школе будут специализированные классы, оснащенные всем необходимым оборудованием по таким предметам, как химия, физика, биология, с большим количеством лабораторных. Также уже была пройдена госэкспертиза технической и сметной стоимости. Сметная стоимость по итогам экспертизы составила 3 миллиарда рублей. Как отметили в пресс-службе, в компании надеются, что решение по дальнейшему строительству школы будет найдено совместно с заказчиками для того, чтобы вовремя запустить школу. «Проделана серьезная и основательная работа вложено много сил и труда, и мы надеемся, что 1 сентября следующего года дети займут свои места за партами», — подчеркнули в компании застройщика. Современная школа включает в себя большой спортивный кластер, состоящий из футбольного поля, со специализированными огражденными территориями для баскетбольной площадки пресс-служба «Трестмагнитострой» Школу планировалось достроить к 1 сентября 2025 года пресс-служба «Трестмагнитострой» Школу на тысячу 224 учащихся строят в 147 жилом микрорайоне пресс-служба Магнитострой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области в 147 жилом микрорайоне планируется строительство современной школы со спортивным кластером и двумя бассейнами на 1 тысячу 224 учащихся. При этом достроить ее в обещанный срок могут не успеть, сообщили 7 октября в пресс-службе Магнитострой. «Школа в городе Магнитогорске расположена в многоквартирном жилом районе 147-й жилой микрорайон, она рассчитана на 1 тысячу 224 учащихся. Современная школа, которая включает в себя большой спортивный кластер, состоящий из футбольного поля, со специализированными огражденными территориями для баскетбольной площадки», — сообщили в пресс-службе. Также в школе предусмотрено два бассейна. Бассейн на 25 метров и бассейн для начальных классов для обучения плаванию малышей. Строительство современной школы такого масштаба, каких всего несколько по стране, было согласовано с челябинским губернатором Алексеем Теслером и главой города Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Именно благодаря их поддержке оказалась возможной реализация данного проекта. При этом на данный момент основной проблемой для ввода объекта в эксплуатацию в назначенный срок, согласно договору, является отсутствие платежей. У генерального подрядчика исчерпаны все возможные лимиты финансирования, в связи с чем идут задолженности перед подрядными организациями, перед поставщиками оборудования, что ведет к срыву сроков поставки оборудования и материалов, поделились в компании. «Был заключен договор между ООО „Прошкола-71“ и ООО „Трест Магнитострой“ на весь комплекс от проектирования до строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Со стороны генподрядчика выполнены обязательства по проектированию и на 85% по строительным монтажным работам. На текущий момент со стороны заказчика осуществлены только авансовые платежи на казначейский счет, который мог бы быть использован только для покупки оборудования, материалов, оснащения школы на 700 миллионов», — поделились в компании. При этом в пресс-службе отметили, по факту генподрядчиком было потрачено порядка миллиарда 800 миллионов собственных средств. На данный момент у генерального подрядчика исчерпаны все возможные лимиты финансирования, в связи с чем идут задолженности перед подрядными организациями, перед поставщиками оборудования, что ведет к срыву сроков поставки оборудования и материалов. Идет задержка за оплату фактически выполненных работ, что является основной проблемой для строительства. Между тем, отмечают в пресс-службе застройщика, школа была спроектирована и начала строится с соблюдением всех последних современных требований к оснащению соцобъекта. В школе будут специализированные классы, оснащенные всем необходимым оборудованием по таким предметам, как химия, физика, биология, с большим количеством лабораторных. Также уже была пройдена госэкспертиза технической и сметной стоимости. Сметная стоимость по итогам экспертизы составила 3 миллиарда рублей. Как отметили в пресс-службе, в компании надеются, что решение по дальнейшему строительству школы будет найдено совместно с заказчиками для того, чтобы вовремя запустить школу. «Проделана серьезная и основательная работа вложено много сил и труда, и мы надеемся, что 1 сентября следующего года дети займут свои места за партами», — подчеркнули в компании застройщика.