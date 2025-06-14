14 июня 2025

Преступная группа воровала оборудование у челябинских горняков

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ОПГ обезвредили сотрудники полиции
ОПГ обезвредили сотрудники полиции Фото:

Оперативники из Агаповского района Челябинской области задержали организованную группу лиц за хищения имущества у горнодобывающего предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

"В Агаповском районе задержали организованную группу из трех сотрудников предприятия по добыче руды. По данным следствия, они похищали технику прямо с территории карьера, где работали", — говорится в заявлении ведомства. 

Общая сумма ущерба, причиненного организации, составила более одного миллиона рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

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Оперативники из Агаповского района Челябинской области задержали организованную группу лиц за хищения имущества у горнодобывающего предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.  "В Агаповском районе задержали организованную группу из трех сотрудников предприятия по добыче руды. По данным следствия, они похищали технику прямо с территории карьера, где работали", — говорится в заявлении ведомства.  Общая сумма ущерба, причиненного организации, составила более одного миллиона рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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