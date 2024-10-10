Baza: арестованный военблогер Тринадцатый отказался заключать контракт с МО

10 октября 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Военного блогера «Тринадцатого» арестовали по делу о нападении на полицейского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, отказался от предложения Минобороны РФ заключить контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Новость по теме Задержан «Тринадцатый»: чем известен военблогер, которого искали по две стороны границы «Тринадцатому предложили заключить контракт сразу после задержания», — утверждает издание, ссылаясь на слова Гузенко. Источник Baza также не исключает возможности, что Гузенко в будущем может изменить свое решение. Блогер Егор Гузенко в своем блоге рассказывал о ситуации в зоне специальной военной операции и утверждал о своем участии в боевых действиях. Он был задержан на концерте в честь Дня города, где появился в маске, напоминает RT. Полиция несколько раз просила его снять маску «чтобы не тревожить людей». Во время задержания блогер оказал сопротивление, что привело к его аресту на два месяца, сообщают очевидцы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в минобороны. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, отказался от предложения Минобороны РФ заключить контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Тринадцатому предложили заключить контракт сразу после задержания», — утверждает издание, ссылаясь на слова Гузенко. Источник Baza также не исключает возможности, что Гузенко в будущем может изменить свое решение. Блогер Егор Гузенко в своем блоге рассказывал о ситуации в зоне специальной военной операции и утверждал о своем участии в боевых действиях. Он был задержан на концерте в честь Дня города, где появился в маске, напоминает RT. Полиция несколько раз просила его снять маску «чтобы не тревожить людей». Во время задержания блогер оказал сопротивление, что привело к его аресту на два месяца, сообщают очевидцы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в минобороны. Ответ ожидается.