10 октября 2024

Baza: арестованный военблогер Тринадцатый отказался заключать контракт с МО

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Военного блогера «Тринадцатого» арестовали по делу о нападении на полицейского Фото:

Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, отказался от предложения Минобороны РФ заключить контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

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«Тринадцатому предложили заключить контракт сразу после задержания», — утверждает издание, ссылаясь на слова Гузенко. Источник Baza также не исключает возможности, что Гузенко в будущем может изменить свое решение.

Блогер Егор Гузенко в своем блоге рассказывал о ситуации в зоне специальной военной операции и утверждал о своем участии в боевых действиях. Он был задержан на концерте в честь Дня города, где появился в маске, напоминает RT. Полиция несколько раз просила его снять маску «чтобы не тревожить людей». Во время задержания блогер оказал сопротивление, что привело к его аресту на два месяца, сообщают очевидцы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в минобороны. Ответ ожидается.

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Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, отказался от предложения Минобороны РФ заключить контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Тринадцатому предложили заключить контракт сразу после задержания», — утверждает издание, ссылаясь на слова Гузенко. Источник Baza также не исключает возможности, что Гузенко в будущем может изменить свое решение. Блогер Егор Гузенко в своем блоге рассказывал о ситуации в зоне специальной военной операции и утверждал о своем участии в боевых действиях. Он был задержан на концерте в честь Дня города, где появился в маске, напоминает RT. Полиция несколько раз просила его снять маску «чтобы не тревожить людей». Во время задержания блогер оказал сопротивление, что привело к его аресту на два месяца, сообщают очевидцы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в минобороны. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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