Baza: арестованный военблогер Тринадцатый отказался заключать контракт с МО

Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, отказался от предложения Минобороны РФ заключить контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Тринадцатому предложили заключить контракт сразу после задержания», — утверждает издание, ссылаясь на слова Гузенко. Источник Baza также не исключает возможности, что Гузенко в будущем может изменить свое решение.
Блогер Егор Гузенко в своем блоге рассказывал о ситуации в зоне специальной военной операции и утверждал о своем участии в боевых действиях. Он был задержан на концерте в честь Дня города, где появился в маске, напоминает RT. Полиция несколько раз просила его снять маску «чтобы не тревожить людей». Во время задержания блогер оказал сопротивление, что привело к его аресту на два месяца, сообщают очевидцы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в минобороны. Ответ ожидается.
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Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, отказался от предложения Минобороны РФ заключить контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Тринадцатому предложили заключить контракт сразу после задержания», — утверждает издание, ссылаясь на слова Гузенко. Источник Baza также не исключает возможности, что Гузенко в будущем может изменить свое решение. Блогер Егор Гузенко в своем блоге рассказывал о ситуации в зоне специальной военной операции и утверждал о своем участии в боевых действиях. Он был задержан на концерте в честь Дня города, где появился в маске, напоминает RT. Полиция несколько раз просила его снять маску «чтобы не тревожить людей». Во время задержания блогер оказал сопротивление, что привело к его аресту на два месяца, сообщают очевидцы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в минобороны. Ответ ожидается.