Зеленский: Киев не обсуждает с Западом прекращение огня на Украине

11 октября 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Зеленский не разговаривал с западными коллегами о прекращении огня на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что обсуждает возможность прекращения огня на Украине с западными партнерами. Об этом он заявил во время совместного выступления с прессой во Франции. «Прекращение огня не обсуждается с нашими партнерами и мы не говорили об этом (с президентом Франции Эммануэлем Макроном — ред.)», — заявил Зеленский, передает «Интерфактс-Украина». Ранее сообщалось, что главной темой визита украинского лидера во Францию является обсуждение прекращения огня. Однако сам украинский лидер подчеркнул, что такие переговоры не велись. Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится до конца 2025 года. По его словам, ситуация на фронте позволяет прийти к решительным действиям. Президент России Владимир Путин ранее предложил условия для начала мирного диалога по завершению конфликта, включая вывод украинских войск с регионов. Однако позднее он исключил возможность переговоров до прекращения боевых действий в Курской области, назвав выдавливание ВСУ с этой территории «священным долгом» российской армии, напоминает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что обсуждает возможность прекращения огня на Украине с западными партнерами. Об этом он заявил во время совместного выступления с прессой во Франции. «Прекращение огня не обсуждается с нашими партнерами и мы не говорили об этом (с президентом Франции Эммануэлем Макроном — ред.)», — заявил Зеленский, передает «Интерфактс-Украина». Ранее сообщалось, что главной темой визита украинского лидера во Францию является обсуждение прекращения огня. Однако сам украинский лидер подчеркнул, что такие переговоры не велись. Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится до конца 2025 года. По его словам, ситуация на фронте позволяет прийти к решительным действиям. Президент России Владимир Путин ранее предложил условия для начала мирного диалога по завершению конфликта, включая вывод украинских войск с регионов. Однако позднее он исключил возможность переговоров до прекращения боевых действий в Курской области, назвав выдавливание ВСУ с этой территории «священным долгом» российской армии, напоминает «Национальная служба новостей».