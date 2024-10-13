Отставки в правительстве и забитые шиномонтажки: главные новости недели в Тюменской области

Правительство Тюменской области покинули две топ-чиновницы

14 октября 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

В шиномонтажных мастерских Тюмени запись идет на месяц вперед Фото: Денис Моргунов © URA.RU На минувшей неделе правительство Тюменской области покинули две топ-чиновницы, а в шиномонтажных мастерских после первого снега начался ажиотаж. В некоторых местах запись идет на месяц вперед. В Тюмень приехал Герман Греф, а городская мэрия определилась с местом нового вокзала. URA.RU собрало главные новости региона за неделю с 7 по 13 октября. Областное правительство покинули две топ-чиновницы На минувшей неделе из правительства Тюменской области ушли директор департамента культуры Елена Майер и начальник управления массовых коммуникаций в департаменте общественных связей Илона Гимпелевич. Майер, по данным источников агентства, после ухода отправится в ХМАО, где займет место замгубернатора. Гимпелевич же возглавила холдинг Тюменских властей, АНО «Тюменская область сегодня». Тюмень посетил Герман Греф Глава «Сбербанка» Герман Греф приехал в Тюмень на минувшей неделе. Он прогулялся по местному «Арбату» с губернатором Александром Моором, который рассказал ему о богатой истории Тюмени. Кроме того, по сообщениям источников агентства, руководитель «Сбербанка» встретился с преподавателями ШПИ (Школа перспективных исследований при ТюмГУ) за закрытыми дверями. Мэрия определилась с местом для нового автовокзала В городской администрации определились, где будет стоять новый автовокзал. Его расположат в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта. Также на этом участке планируется строительство трамвайного депо, автостоянки на 2000 мест и автосалона площадью 2000 квадратных метров. Тура резко обмелела Уровень воды в Туре за месяц с 1 сентября по 11 октября упал на 127 сантиметров. По оперативным данным Тюменского ЦГМС, предоставленным URA.RU, вода в реке находится на отметке -45 сантиметров. При этом исторического минимума Тура достигла в прошлом году. 1 октября 2023 года уровень воды в реке составлял -95 сантиметров, что на полметра ниже, чем сейчас. Мигранты стали совершать убийства чаще На круглом столе в областной думе Тюмени замначальника УМВД области Евгений Козлов рассказал, что количество убийств, которые совершили мигранты в регионе за девять месяцев 2024 года выросло на 100% по сравнению с прошлым. Но ни в одном из этих случаев не пострадали тюменцы, потому что во всех этих случаях потасовки и убийства происходили между самими мигрантами, во время распития спиртных напитков. Членов банды «смотрящего» за городом осудили в Тюмени Приговор членам ОПГ Сергея Патрушева, который считается «смотрящим» за Тюменью и Тюменским районом, вынесли в Тюменском районном суде. Самого патрушева приговорили к 17 годам строгого режима еще в сентябре. Фигуранты получили от 23 лет в колонии строгого режима до 3,5 лет условно. Однако некоторые из них намерены обжаловать приговоры. Так Валерий Тюльков и Иван Магер намерены обжаловать назначенные им сроки в 23 года и 19 лет лишения свободы. Свои приговоры они получили за вымогательства у проституток и другие преступления. Иван Магер обратился к президенту РФ Владимиру Путину и пожаловался на пытки, а Валерий Тюльков на условия содержания в СИЗО №4. Он назвал их «нечеловеческими», перечислив отсутствие окна на улицу, приватности при посещении туалета и вентиляции. Самовольных дружинников проверят на экстремизм Тюменские силовики заинтересовались дружинниками, которые самовольно решили наблюдать за правопорядком в Тюмени. Делом занимается отдел по противодействию экстремизму. Проверку инициировали в отношении незарегистрированных дружинников, которые передвигаются по городу в балаклавах, применяют к людям силу, не имея на это права, сообщил замглавы тюменского областного УМВД Евгений Козлов. По его словам, действия зарегистрированных в народных дружинах добровольцев строго регламентированы, а те люди в отношении которых проводится проверка в добровольных народных дружинах не состоят. Запись в шиномонтажки забита до отказа В Тюмени запись в шиномонтажные мастерские оказалась забита после первого снега. Некоторые центры смогут записать клиентов только на Ноябрь. Так, например, в мастерской «Колесо.ру» ближайшая запись есть только на 5 ноября. В то же время, по словам сотрудников сервисов, цены на замену резины взлетят к середине октября. Сейчас стоимость за четыре колеса стартует примерно с 2000 рублей, однако к середине месяца цена вырастет до 3000 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На минувшей неделе правительство Тюменской области покинули две топ-чиновницы, а в шиномонтажных мастерских после первого снега начался ажиотаж. В некоторых местах запись идет на месяц вперед. В Тюмень приехал Герман Греф, а городская мэрия определилась с местом нового вокзала. URA.RU собрало главные новости региона за неделю с 7 по 13 октября. На минувшей неделе из правительства Тюменской области ушли директор департамента культуры Елена Майер и начальник управления массовых коммуникаций в департаменте общественных связей Илона Гимпелевич. Майер, по данным источников агентства, после ухода отправится в ХМАО, где займет место замгубернатора. Гимпелевич же возглавила холдинг Тюменских властей, АНО «Тюменская область сегодня». Глава «Сбербанка» Герман Греф приехал в Тюмень на минувшей неделе. Он прогулялся по местному «Арбату» с губернатором Александром Моором, который рассказал ему о богатой истории Тюмени. Кроме того, по сообщениям источников агентства, руководитель «Сбербанка» встретился с преподавателями ШПИ (Школа перспективных исследований при ТюмГУ) за закрытыми дверями. В городской администрации определились, где будет стоять новый автовокзал. Его расположат в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта. Также на этом участке планируется строительство трамвайного депо, автостоянки на 2000 мест и автосалона площадью 2000 квадратных метров. Уровень воды в Туре за месяц с 1 сентября по 11 октября упал на 127 сантиметров. По оперативным данным Тюменского ЦГМС, предоставленным URA.RU, вода в реке находится на отметке -45 сантиметров. При этом исторического минимума Тура достигла в прошлом году. 1 октября 2023 года уровень воды в реке составлял -95 сантиметров, что на полметра ниже, чем сейчас. На круглом столе в областной думе Тюмени замначальника УМВД области Евгений Козлов рассказал, что количество убийств, которые совершили мигранты в регионе за девять месяцев 2024 года выросло на 100% по сравнению с прошлым. Но ни в одном из этих случаев не пострадали тюменцы, потому что во всех этих случаях потасовки и убийства происходили между самими мигрантами, во время распития спиртных напитков. Приговор членам ОПГ Сергея Патрушева, который считается «смотрящим» за Тюменью и Тюменским районом, вынесли в Тюменском районном суде. Самого патрушева приговорили к 17 годам строгого режима еще в сентябре. Фигуранты получили от 23 лет в колонии строгого режима до 3,5 лет условно. Однако некоторые из них намерены обжаловать приговоры. Так Валерий Тюльков и Иван Магер намерены обжаловать назначенные им сроки в 23 года и 19 лет лишения свободы. Свои приговоры они получили за вымогательства у проституток и другие преступления. Иван Магер обратился к президенту РФ Владимиру Путину и пожаловался на пытки, а Валерий Тюльков на условия содержания в СИЗО №4. Он назвал их «нечеловеческими», перечислив отсутствие окна на улицу, приватности при посещении туалета и вентиляции. Тюменские силовики заинтересовались дружинниками, которые самовольно решили наблюдать за правопорядком в Тюмени. Делом занимается отдел по противодействию экстремизму. Проверку инициировали в отношении незарегистрированных дружинников, которые передвигаются по городу в балаклавах, применяют к людям силу, не имея на это права, сообщил замглавы тюменского областного УМВД Евгений Козлов. По его словам, действия зарегистрированных в народных дружинах добровольцев строго регламентированы, а те люди в отношении которых проводится проверка в добровольных народных дружинах не состоят. В Тюмени запись в шиномонтажные мастерские оказалась забита после первого снега. Некоторые центры смогут записать клиентов только на Ноябрь. Так, например, в мастерской «Колесо.ру» ближайшая запись есть только на 5 ноября. В то же время, по словам сотрудников сервисов, цены на замену резины взлетят к середине октября. Сейчас стоимость за четыре колеса стартует примерно с 2000 рублей, однако к середине месяца цена вырастет до 3000 тысяч рублей.