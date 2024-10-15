Прощание день в день: крематорий в Тюмени откроют в ноябре

Попрощаться с близкими в крематории тюменцы смогут уже в ноябре
Крематорий в Тюмени откроют уже в ноябре, а провести кремацию усопших горожане смогут прямо в день обращения. Об этом сообщают журналисты.
«Крематорий планируют запустить в ноябре этого года. Работу организуют по принципу одного окна, кремация будет возможна даже в день обращения по запросу, также будет доступна онлайн-трансляция прощания. Прах можно будет хранить здесь же», — пишет 72.ru со ссылкой на компанию-подрядчика.
Как ранее сообщало URA.RU, крематорий разместился вблизи Червишевского кладбища. В нем будет пять прощальных залов.
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