15 октября 2024

Прощание день в день: крематорий в Тюмени откроют в ноябре

Первый в Тюменской области крематорий откроется в ноябре 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Попрощаться с близкими в крематории тюменцы смогут уже в ноябре
Попрощаться с близкими в крематории тюменцы смогут уже в ноябре Фото:

Крематорий в Тюмени откроют уже в ноябре, а провести кремацию усопших горожане смогут прямо в день обращения. Об этом сообщают журналисты.

«Крематорий планируют запустить в ноябре этого года. Работу организуют по принципу одного окна, кремация будет возможна даже в день обращения по запросу, также будет доступна онлайн-трансляция прощания. Прах можно будет хранить здесь же», — пишет 72.ru со ссылкой на компанию-подрядчика.

Как ранее сообщало URA.RU, крематорий разместился вблизи Червишевского кладбища. В нем будет пять прощальных залов.

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Крематорий в Тюмени откроют уже в ноябре, а провести кремацию усопших горожане смогут прямо в день обращения. Об этом сообщают журналисты. «Крематорий планируют запустить в ноябре этого года. Работу организуют по принципу одного окна, кремация будет возможна даже в день обращения по запросу, также будет доступна онлайн-трансляция прощания. Прах можно будет хранить здесь же», — пишет 72.ru со ссылкой на компанию-подрядчика. Как ранее сообщало URA.RU, крематорий разместился вблизи Червишевского кладбища. В нем будет пять прощальных залов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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