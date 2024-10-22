В Кургане отпраздную Дни русской культуры: программа на ноябрь

В городе Кургане с 11 по 17 ноября в Центре культуры и досуга «Спутник» пройдет юбилейный фестиваль народного творчества. Мероприятие организовано в рамках Дней русской культуры и посвящено Году семьи в России. Лозунг фестиваля: «Семья — главное слово! Семья — культуры основа!», пишет администрация Кургана.
«По традиции в рамках фестиваля пройдет несколько конкурсов. В этом году все они будут посвящены теме семьи в русском-народном творчестве», — говорится в сообщении мэрии. Фестиваль, который уже на протяжении 15 лет объединяет курганцев всех возрастов, влюбленных в народное искусство, в этом году акцентирует внимание на тематике семьи.
В рамках фестиваля запланированы конкурсы, каждый из которых подчеркивает разные аспекты русской культуры:
1. С 11 по 17 ноября пройдет конкурс декоративно-прикладного искусства «Добрым трудом держится дом», где участникам предстоит создать предметы быта традиционной русской избы.
2. 12 ноября состоится конкурс театральных инсценировок среди детских садов под названием «Где семья крепка, там и сказка сладка!». Участники должны будут представить сценку на основе русских народных или авторских сказок, акцентирующих семейные ценности.
3. 15 ноября запланирован интеллектуальный турнир для общеобразовательных учреждений на тему семейных образов в устном народном творчестве под девизом «В семье — мир да лад, семья — мудрости клад!».
4. 16 ноября пройдет конкурс творческих зарисовок для семей «Вся семья вместе — так и душа на месте», где участники представят семейные обряды и традиции.
Прием заявок на участие в фестивале продолжится до 4 ноября. Гала-концерт, на котором будут объявлены победители всех конкурсов, начнется 17 ноября в 12:00.
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