25 октября 2024

Путин расширил отсрочку наказания беременным преступницам

© Служба новостей «URA.RU»
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Также на отсрочку смогут претендовать родители-одиночки
Также на отсрочку смогут претендовать родители-одиночки Фото:

В России расширят отсрочку наказания, которая теперь коснется беременных и родителей-одиночек малолетних детей. Информация об этом следует из двух законов, которые одобрил президент Владимир Путин.

Первый из подписанных Путиным документов разрешает судам отсрочить исполнение приговора беременным. Также это коснется женщин и мужчин, воспитывающих одного ребенка до 14 лет.

Второй закон вносит изменения в девятую часть статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, добавляя после упоминания «принудительных работ» фразу «ограничение свободы». Теперь женщины, осужденные к любому виду работ, включая принудительные и исправительные, могут запросить у суда отсрочку начала отбывания наказания на период беременности и родов, начиная с даты предоставления отпуска по беременности и родам или с даты, которая была бы предусмотрена трудовым законодательством РФ для начала такого отпуска.

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В России расширят отсрочку наказания, которая теперь коснется беременных и родителей-одиночек малолетних детей. Информация об этом следует из двух законов, которые одобрил президент Владимир Путин. Первый из подписанных Путиным документов разрешает судам отсрочить исполнение приговора беременным. Также это коснется женщин и мужчин, воспитывающих одного ребенка до 14 лет. Второй закон вносит изменения в девятую часть статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, добавляя после упоминания «принудительных работ» фразу «ограничение свободы». Теперь женщины, осужденные к любому виду работ, включая принудительные и исправительные, могут запросить у суда отсрочку начала отбывания наказания на период беременности и родов, начиная с даты предоставления отпуска по беременности и родам или с даты, которая была бы предусмотрена трудовым законодательством РФ для начала такого отпуска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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