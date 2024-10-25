Путин расширил отсрочку наказания беременным преступницам

В России расширят отсрочку наказания, которая теперь коснется беременных и родителей-одиночек малолетних детей. Информация об этом следует из двух законов, которые одобрил президент Владимир Путин.
Первый из подписанных Путиным документов разрешает судам отсрочить исполнение приговора беременным. Также это коснется женщин и мужчин, воспитывающих одного ребенка до 14 лет.
Второй закон вносит изменения в девятую часть статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, добавляя после упоминания «принудительных работ» фразу «ограничение свободы». Теперь женщины, осужденные к любому виду работ, включая принудительные и исправительные, могут запросить у суда отсрочку начала отбывания наказания на период беременности и родов, начиная с даты предоставления отпуска по беременности и родам или с даты, которая была бы предусмотрена трудовым законодательством РФ для начала такого отпуска.
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