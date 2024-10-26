В Кургане сдержали цены на проезд в противовес соседнему Челябинску

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В городе сохраняется стабильной стоимость проезда в автобусах
В городе сохраняется стабильной стоимость проезда в автобусах Фото:

Стоимость проезда в автобусах в Кургане не повышалась год, а в Челябинске уже выросла цена на билеты в общественном транспорте. Об этом сообщили представители пресс-службы мэрии Кургана.

«Стоимость проезда в курганских автобусах не менялась уже около года и составляет 32 рубля. Хотя, к примеру, в соседнем Челябинске стоимость проезда с прошлой недели достигла 43 рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Город Курган».

При этом, за 2023-2024 годы автопарк в Кургане пополнился 130 новыми автобусами, отметили представители городской администрации. Они добавили, что до конца года планируется закупить еще 10 автобусов.

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Стоимость проезда в автобусах в Кургане не повышалась год, а в Челябинске уже выросла цена на билеты в общественном транспорте. Об этом сообщили представители пресс-службы мэрии Кургана. «Стоимость проезда в курганских автобусах не менялась уже около года и составляет 32 рубля. Хотя, к примеру, в соседнем Челябинске стоимость проезда с прошлой недели достигла 43 рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Город Курган». При этом, за 2023-2024 годы автопарк в Кургане пополнился 130 новыми автобусами, отметили представители городской администрации. Они добавили, что до конца года планируется закупить еще 10 автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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