В Кургане сдержали цены на проезд в противовес соседнему Челябинску

Стоимость проезда в автобусах в Кургане не повышалась год, а в Челябинске уже выросла цена на билеты в общественном транспорте. Об этом сообщили представители пресс-службы мэрии Кургана.
«Стоимость проезда в курганских автобусах не менялась уже около года и составляет 32 рубля. Хотя, к примеру, в соседнем Челябинске стоимость проезда с прошлой недели достигла 43 рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Город Курган».
При этом, за 2023-2024 годы автопарк в Кургане пополнился 130 новыми автобусами, отметили представители городской администрации. Они добавили, что до конца года планируется закупить еще 10 автобусов.
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