Путин включил полпреда УрФО Жогу в состав Совбеза

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ 25 октября Фото:

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности РФ своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артема Жогу. Указ лидера государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности РФ Жогу А.В. — полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — следует из документа. Указ вступает в силу со дня его подписания — 25 октября.

Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта». В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Народного совета ДНР, потом стал его председателем. Жога является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности РФ своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артема Жогу. Указ лидера государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности РФ Жогу А.В. — полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — следует из документа. Указ вступает в силу со дня его подписания — 25 октября. Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта». В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Народного совета ДНР, потом стал его председателем. Жога является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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