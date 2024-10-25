Путин раскрыл заговор командиров ВСУ в Курской области

Командиры ВСУ стараются скрывать от своих бойцов факт попадания в окружение под Курском. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Так вот, по показаниям этих пленных... отцы-командиры, которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение. Но ситуацию это не меняет», — сообщил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире канала «Россия 24».
Ранее Путин уточнил, что в окружение попали 2000 солдат Украины. Согласно сообщению президента, площадь заблокированной территории огромна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.