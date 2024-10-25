Путин раскрыл заговор командиров ВСУ в Курской области

Путин: командиры ВСУ под Курском скрывают положение дел от своих подчиненных
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Путин заявил об окружении ВСУ
Путин заявил об окружении ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командиры ВСУ стараются скрывать от своих бойцов факт попадания в окружение под Курском. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Так вот, по показаниям этих пленных... отцы-командиры, которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение. Но ситуацию это не меняет», — сообщил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире канала «Россия 24».

Ранее Путин уточнил, что в окружение попали 2000 солдат Украины. Согласно сообщению президента, площадь заблокированной территории огромна.

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Командиры ВСУ стараются скрывать от своих бойцов факт попадания в окружение под Курском. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Так вот, по показаниям этих пленных... отцы-командиры, которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение. Но ситуацию это не меняет», — сообщил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире канала «Россия 24». Ранее Путин уточнил, что в окружение попали 2000 солдат Украины. Согласно сообщению президента, площадь заблокированной территории огромна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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