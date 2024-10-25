Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога может получить уникальные полномочия. Он замкнет на себе решение вопросов, связанных с организацией шефской помощи, которую оказывают уральские регионы новым территориям. По данным источника URA.RU, такой вариант развития событий сейчас обсуждается на федеральном уровне.
«В нынешней схеме все согласования проходят через администрацию президента и федеральные министерства. Перевод этих вопросов на уровень полпредств может ускорить все решения. Все-таки Жога владеет экспертным мнением о том, в какой помощи нуждается Донбасс. Если эта схема окажется эффективной, то может распространиться и на другие федеральные округа», — рассказал инсайдер.
В уральское полпредство направлен запрос. «Артём Владимирович уделяет большое внимание оказанию шефской помощи муниципалитетам ДНР и ЛНР. Никаких дополнительных полномочий для этого не надо», — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало о том, что Жога намерен унифицировать меры поддержки участников СВО по всему Уральскому федеральному округу. В ходе пресс-конференции в Ханты-Мансийске, куда он прибыл с рабочим визитом, полпред заявил, что они должны стать одинаковыми в каждом населенном пункте региона.
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