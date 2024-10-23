Литва расторгает соглашение о судоходстве с Россией, оно действовало 30 лет

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Правительство Литвы одобрило денонсацию торгового соглашения с РФ
Правительство Литвы одобрило денонсацию торгового соглашения с РФ Фото:

Правительство Литвы одобрило предложение об одностороннем расторжении соглашения с Россией о торговом судоходстве. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров Литвы.

«С учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно этот договор денонсировать», — сообщили в литовском издании Kauno diena со ссылкой на пресс-службу правительства. Договор о торговом судоходстве между Россией и Литвой был подписан в 1993 году и вступил в силу в 1994-м. 

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Правительство Литвы одобрило предложение об одностороннем расторжении соглашения с Россией о торговом судоходстве. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров Литвы. «С учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно этот договор денонсировать», — сообщили в литовском издании Kauno diena со ссылкой на пресс-службу правительства. Договор о торговом судоходстве между Россией и Литвой был подписан в 1993 году и вступил в силу в 1994-м. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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