Литва расторгает соглашение о судоходстве с Россией, оно действовало 30 лет

Правительство Литвы одобрило денонсацию торгового соглашения с РФ
Правительство Литвы одобрило предложение об одностороннем расторжении соглашения с Россией о торговом судоходстве. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров Литвы.
«С учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно этот договор денонсировать», — сообщили в литовском издании Kauno diena со ссылкой на пресс-службу правительства. Договор о торговом судоходстве между Россией и Литвой был подписан в 1993 году и вступил в силу в 1994-м.
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