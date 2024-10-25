У таможенной службы появился новый замначальника. Скрин

Мишустин назначил нового замначальника ФТС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повод был главой северозападного таможенного управления
Повод был главой северозападного таможенного управления Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Повода новым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Фото соответствующего распоряжения опубликовано на сайте Официального опубликования правовых актов.

«Назначить Повода Александра Викторовича первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении. Ранее Повод был главой северозападного таможенного управления.

Повод назначен замруком ФТС распоряжением Мишустина
Повод назначен замруком ФТС распоряжением Мишустина
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Повода новым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Фото соответствующего распоряжения опубликовано на сайте Официального опубликования правовых актов. «Назначить Повода Александра Викторовича первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении. Ранее Повод был главой северозападного таможенного управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...