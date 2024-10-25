Повод был главой северозападного таможенного управления
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Повода новым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Фото соответствующего распоряжения опубликовано на сайте Официального опубликования правовых актов.
«Назначить Повода Александра Викторовича первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении. Ранее Повод был главой северозападного таможенного управления.
Повод назначен замруком ФТС распоряжением Мишустина
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