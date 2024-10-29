В Перми научили нейросеть выявлять экстремистов в соцсетях

Доцент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Рабчевский придумал метод, который позволяет вычислить в соцсетях экстремистов. В основе его разработки лежит математическая модель. С ее помощью нейросеть научили находить публикации пользователей, соцсетей, «вовлеченных в деструктивные социальные явления». Описанный автором разработки метод отражен в пособии по противодействию экстремизму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.
«В основу этого пособия положены мои разработки. Математические модели позволяют выявлять пользователей социальных сетей, которые распространяют информацию экстремистского характера. Я разработал синтетический датасет, который использовался для обучения нейросети, выявляющий роли пользователей социальных сетей, вовлеченных в деструктивные социальные явления», — пояснил Рабчевский. Ученый ПГНИУ добавил, что поиск экстремистов в соцсетях находит поисковая система SEUS пермской компании «Сеуслаб».
Ранее ФСБ поймала пермяка, который призывал к экстремистской деятельности в интернете. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, суд приговорил его к трем годам условно.
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