В Перми научили нейросеть выявлять экстремистов в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В основе разработки ученого ПГНИУ лежит математическая модель
В основе разработки ученого ПГНИУ лежит математическая модель Фото:

Доцент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Рабчевский придумал метод, который позволяет вычислить в соцсетях экстремистов. В основе его разработки лежит математическая модель. С ее помощью нейросеть научили находить публикации пользователей, соцсетей, «вовлеченных в деструктивные социальные явления». Описанный автором разработки метод отражен в пособии по противодействию экстремизму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«В основу этого пособия положены мои разработки. Математические модели позволяют выявлять пользователей социальных сетей, которые распространяют информацию экстремистского характера. Я разработал синтетический датасет, который использовался для обучения нейросети, выявляющий роли пользователей социальных сетей, вовлеченных в деструктивные социальные явления», — пояснил Рабчевский. Ученый ПГНИУ добавил, что поиск экстремистов в соцсетях находит поисковая система SEUS пермской компании «Сеуслаб».

Ранее ФСБ поймала пермяка, который призывал к экстремистской деятельности в интернете. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, суд приговорил его к трем годам условно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Доцент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Рабчевский придумал метод, который позволяет вычислить в соцсетях экстремистов. В основе его разработки лежит математическая модель. С ее помощью нейросеть научили находить публикации пользователей, соцсетей, «вовлеченных в деструктивные социальные явления». Описанный автором разработки метод отражен в пособии по противодействию экстремизму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «В основу этого пособия положены мои разработки. Математические модели позволяют выявлять пользователей социальных сетей, которые распространяют информацию экстремистского характера. Я разработал синтетический датасет, который использовался для обучения нейросети, выявляющий роли пользователей социальных сетей, вовлеченных в деструктивные социальные явления», — пояснил Рабчевский. Ученый ПГНИУ добавил, что поиск экстремистов в соцсетях находит поисковая система SEUS пермской компании «Сеуслаб». Ранее ФСБ поймала пермяка, который призывал к экстремистской деятельности в интернете. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, суд приговорил его к трем годам условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...