29 октября 2024

Пугачева иронично высказалась по поводу слухов о проблемах с Галкиным*

© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Пугачева попросила своих подписчиков придумать новые истории про ее семью Фото:

Алла Пугачева комментирует слухи о семейных проблемах с Максимом Галкиным* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с иронией. Певица обратилась к публике, выразив свое отношение к распространяемым слухам о ее личной жизни. Это заявление она сделала в ответ на вопросы СМИ.

«О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же вы интересные истории придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится», — обратилась Примадонна на своей странице в соцсети. Певица заявила, что они с Галкиным привыкли к вниманию общественности и относятся к слухам без особого беспокойства.

Известная певица и предпринимательница Алена Кравец заявила в беседе с aif.ru, что Пугачева испытывает страх перед своим супругом. По словам Кравец, в жизни знаменитой пары не все так безоблачно, как может показаться по их публикациям в социальных сетях. Также она указала, что из-за переезда Пугачевой и Галкина за границу после начала спецоперации, многие бизнесмены из Рублевки, которые ранее активно поддерживали звездную пару и приглашали их на мероприятия, теперь ввели в отношении них бойкот.

*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом

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Алла Пугачева комментирует слухи о семейных проблемах с Максимом Галкиным* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с иронией. Певица обратилась к публике, выразив свое отношение к распространяемым слухам о ее личной жизни. Это заявление она сделала в ответ на вопросы СМИ. «О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же вы интересные истории придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится», — обратилась Примадонна на своей странице в соцсети. Певица заявила, что они с Галкиным привыкли к вниманию общественности и относятся к слухам без особого беспокойства. Известная певица и предпринимательница Алена Кравец заявила в беседе с aif.ru, что Пугачева испытывает страх перед своим супругом. По словам Кравец, в жизни знаменитой пары не все так безоблачно, как может показаться по их публикациям в социальных сетях. Также она указала, что из-за переезда Пугачевой и Галкина за границу после начала спецоперации, многие бизнесмены из Рублевки, которые ранее активно поддерживали звездную пару и приглашали их на мероприятия, теперь ввели в отношении них бойкот. *Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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