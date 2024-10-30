В ЯНАО остановлено движение на главной переправе

Причины ограничения движения на переправе не уточняются
Переправа Салехард — Лабытнанги утром 31 октября временно приостановила работу. Об этом в соцсети сообщил окружной дептранс.
«Паромная переправа временно приостановила свою работу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Информация опубликована утром 31 октября. Причины остановки движения не уточняются.
Днем ранее причиной работы переправы в ограниченном режиме стал туман. Синоптики о неблагоприятных погодных условиях предупреждали ямальцев 29 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!