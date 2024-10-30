30 октября 2024

В ЯНАО остановлено движение на главной переправе

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины ограничения движения на переправе не уточняются
Причины ограничения движения на переправе не уточняются Фото:

Переправа Салехард — Лабытнанги утром 31 октября временно приостановила работу. Об этом в соцсети сообщил окружной дептранс.

«Паромная переправа временно приостановила свою работу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Информация опубликована утром 31 октября. Причины остановки движения не уточняются.

Днем ранее причиной работы переправы в ограниченном режиме стал туман. Синоптики о неблагоприятных погодных условиях предупреждали ямальцев 29 октября.

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Переправа Салехард — Лабытнанги утром 31 октября временно приостановила работу. Об этом в соцсети сообщил окружной дептранс. «Паромная переправа временно приостановила свою работу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Информация опубликована утром 31 октября. Причины остановки движения не уточняются. Днем ранее причиной работы переправы в ограниченном режиме стал туман. Синоптики о неблагоприятных погодных условиях предупреждали ямальцев 29 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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