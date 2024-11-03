03 ноября 2024
02 ноября 2024

В Тюмени построят новый приют для животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в регионе работает четыре приюта
Сейчас в регионе работает четыре приюта Фото:

В Тюмени построят новый приют для животных взамен действующего. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

«В Тюменской области действует четыре муниципальных приюта вместительностью ориентировочно 1000 животных одновременно. Также планируется строительство в Тюмени нового приюта для животных без владельцев взамен действующего на сегодняшний день и, соответственно, увеличение количества мест в нем», — сообщили в управлении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Дома Обороны построят школу на 1101 место с дошкольным отделением. Учреждение возведут на улице Белинского.

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В Тюмени построят новый приют для животных взамен действующего. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. «В Тюменской области действует четыре муниципальных приюта вместительностью ориентировочно 1000 животных одновременно. Также планируется строительство в Тюмени нового приюта для животных без владельцев взамен действующего на сегодняшний день и, соответственно, увеличение количества мест в нем», — сообщили в управлении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Дома Обороны построят школу на 1101 место с дошкольным отделением. Учреждение возведут на улице Белинского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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