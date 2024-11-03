Сейчас в регионе работает четыре приюта
В Тюмени построят новый приют для животных взамен действующего. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.
«В Тюменской области действует четыре муниципальных приюта вместительностью ориентировочно 1000 животных одновременно. Также планируется строительство в Тюмени нового приюта для животных без владельцев взамен действующего на сегодняшний день и, соответственно, увеличение количества мест в нем», — сообщили в управлении.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Дома Обороны построят школу на 1101 место с дошкольным отделением. Учреждение возведут на улице Белинского.
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